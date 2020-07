Američané nevěří, že na COVID-19 umírá tolik lidí

22. 7. 2020

. V USA roste nedůvěra vůči oficiálním údajům zdravotnických úřadů ohledně počtu mrtvých na koronavirus. 31 procent respondentů v průzkumu veřejného mínění si myslí, že počty mrtvých jsem menší, než jsou oficiální zdravotnické údaje. V květnu si to myslelo jen 21. procent Američanů. Nedůvěra vůči oficiálním údajům má silnou vazbu na to, jaká média lidé sledují. 62 procent Američanů, kteří sledují Fox News, si myslí, že počty mrtvých jsou záměrně přeháněny, myslí si to také 48 procent Američanů, kteří nesledují žádné zpravodajství, ale jen 7 procent osob, které sledují CNN a MSNBC projevují tuto nedůvěru vůči oficiálním údajům o úmrtích, která raketově rostou. Ve skutečnosti jsou oficiální údaje o počtu mrtvých na koronavirus daleko nižší, než je realita, protože mnoho lidí, kteří zemřeli, mělo jiné nemoce a na úmrtních listech jsou uváděny ty. ZDE - I v ČR se šíří emaily nesmysly, že prý žádná koronavirová pandemie neexistuje. "Nikdo na koronavirus nezemřel." Je politováníhodné a životu nebezpečné, že tyto bláboly přebírají i některá média.

- Na první své tiskové konferenci po mnoha měsících ke koronavirové infekci přiznal Donald Trump, že se situce v USA bude dále zhoršovat, "než se zlepší". Naléhal na Američany, aby nosili roušky, a tvrdil, že jeho vláda pracuje na "strategii". Ještě v neděli v rozhovoru s Fox News Trump znovu tvrdil, že pandemie "prostě zmizí". Že to není žádná hrozba pro USA.







- Americký ministr zahraničí Mike Pompeo během své návštěvy v Británii bezprecedentně zaútočil na Světovou zdravotnickou organizaci. Za 60 000 mrtvých na koronavirus v Británii může podle něho právě ona, protože je v kapse Číny. Světová zdravotnická organizace je podle Pompea, politickou, nikoliv vědeckou organizací. V roce 2017 dovolila Čína, aby byl předsedou organizace zvolen Tedros Adhanom Ghebreyesus, který příliš úzce spolupracuje s Pekingem. Mluvčí Světové zdravotnické organizace konstatoval: "Nejsme si vědomi takového prohlášení, ale důrazně odmítáme útoky ad hominem a nepotvrzená obvinění. Světová zdravotnická organizace naléhá na státy, aby se soustředily na boj proti pandemii, která způsobuje tragické ztráty na životech a utrpení." ZDE







- Přestože na koronavirus umírají především neběloši, Afroameričané nedůvěřují americkému lékařskému establishmentu v důsledku lékařských experimentů, které američtí lékaři v minulosti prováděli na otrocích a v důsledku děsivého experimentu, který od roku 1932 běžel v USA padesát let, kdy lékaří záměrně vůbec neléčili syfilis u černochů a studovali, co se s nimi děje, než zemřou. ZDE

- Znepokojujícím způsobem se šíří infekce v jižní Evropě a na Balkáně, varoval ve středu Mike Ryan, ředitel krizových programů Světové zdravotnické organizace.- Počet globálních nákaz překročil 14,9 milionu. Počet registrovaných mrtvých je 615 754.- V Austrálii ve státě Victoria zaznamenali největší nárůst infekcí za jediný den, 484.- Kalifornie předstihne stát New York do počtu nákaz. Už se stala druhým nejnakaženějším americkým státem s více než 400 000 nákazami. New York má nyní 412 000 nákaz a každým dnem je tam nakaženo dalších 700 lidí. V Kalifornii je každým dnem nakaženo dalších 8300 lidí.- Brazílie potvrdila za posledních 24 hodin dalších 41 008 nákaz. Počet mrtvých vzrostl o 1367. Od začátku pandemie registruje Brazílie téměř 2,3 miliony nákaz a oficiálně registrovaný počet úmrtí je 81 487 osob.- Téměř čtvrtina obyvatel indického města Dillí, které má 29 milionů obyvatel, byla nakažena koronavirem. Vyvolává to obavy, že v Indii je promořenost koronavirem daleko vyšší, než se dosud předpokládalo. Náhodné testování 20 000 obyvatel Dillí na protilátky zjistilo, že je má 23,48 procent osob. Dillí oficiálně registruje 123 747 nákaz a 3663 úmrtí. Z této studie však vyplývá, že je v městě koronavirem zřejmě nakaženo 6,6 milionů osob. ZDE