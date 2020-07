Švédsko má mít do dvou let přímé vlakové spojení s Německem a Belgií

Cestování je právě teď komplikované, ale během dvou let by mělo být možné dostat se přímým vlakem ze Švédska do Hamburku a dokonce až do Bruselu.



Každodenní odjezdy ze Stockholmu do Hamburku a z Malmö do Bruselu by se měly stát skutečností již v roce 2022. "To skutečně dává možnost objevovat Evropu nejudržitelnějším možným způsobem," řekl ministr finančních trhů Per Bolund. V plánu je zprovoznit obě trati nejpozději v srpnu 2022. Rudozelená vláda spolu s centristickými a liberálními stranami odsouhlasily 300 milionů korun z podzimního rozpočtu na vlakovou dopravu. A ve čtvrtek vláda požádala dopravní správu, aby začala zpracovávat plány. V současnosti lze cestovat přímými vlaky ze Švédska do Dánska a Norska. V letních měsících pak i do Berlína, prostřednictvím společnosti Snälltåget. Kvůli koronaviru byla zavedena omezení na cestování po Evropě, přičemž některé země buď odmítají přijímat turisty ze Švédska, nebo požadují např. karanténu po příjezdu. Ministerstvo zahraničí nedoporučuje cesty do zhruba tuctu zemí EU. Až se hranice znova otevřou, pravděpodobně vznikne velká poptávka po mezinárodní vlakové dopravě - jak kvůli klimatické krizi, tak kvůli škodám v leteckém průmyslu. Podrobnosti v angličtině: ZDE

