Krize bohužel pokračuje, prosím o zveřejnění

Dobrý den, Vážení čtenáři, je mi to už trapné, opět vas musím požádat o pomoc. S mým případem jste myslím již seznámeni, žebrám takto již poněkolikáté, do práce mě doktor pustí nejdříve v září, těším se už aby to bylo. Do září jsem bohužel bez příjmu a zase je tu placení nájmu. A potřebuji i léky a obvazy. O dietě ani nemluvím. A potřebuji si koupit i oblečení, ze všeho jsem zhubnul, kalhoty mi padaji, odhaduji že mám v pase o dvacet cm méně.







Můžu vás požádat, pomůžete, prosím? Jsem jak žebrák na mostě. Opět jsem zkoušel sociálku, úplně marně. Byl jsem i na policii jako svědek ohledně ukradené identity, tak už se alespoň toto uzavře a budu bez exekuci. Tedy alespoň podle právníka mi všechny ty exekuce zastaví. Musím vydržet do soudu, odhadem jaro příští rok. Jde o velkou a tajnou kauzu. Ani protokol mi nedali kvůli utajení a nesmím se stýkat s nikým z té kauzy. Naštěstí kromě člověka, co mi ukradl dokumenty nikoho neznám a toho bývalého kamaráda nemám důvod navštěvovat.







Píštěl na hýždí mi stále hnisá, sice méně a i to méně bolí, tak už se snad dočkáme a zahojí se to. Následně mě ještě čeká operace srdce, budou mi dávat bypass. Ale to naštěstí nespěchá, mám po loňském infarktu nasazené stenty, tak srdce drží a pomohlo hodně, že nekouřím. Omlouvám se že píšu tak chaoticky. Nevím jak pořádně vylíčit můj stav , kdybych nebyl srab, tak už to asi ukončím. Je to devět let,co se mi prvně ucpaly tepny, od té doby žiju neustále s nějakou bolesti, a věřte že fantomové bolesti bolí úplně stejně jako bolest opravdová.







Píši Vám, protože doufám ve Vaší pomoc, když to nepůjde, tak mi prosím napište obyčejné ne, abych věděl a už Vás neotravoval. Doufám a modlím se. Předem děkuji za pomoc.

Jiří Lof







Účet 115-7329620207/0100