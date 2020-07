Rozčarovaní Republikáni jdou po Trumpovi virální negativní reklamní kampaní

24. 7. 2020

Nezávislý výbor pro politickou akci sdružující výdaje (super PAC) jde po Trumpovi prostřednictvím série tvrdých reklam určených k tomu, aby proti němu postavily voliče Republikánů a nezávislé voliče. Zdá se, že jejich taktika funguje, napsala Monique El-Faizyová.

"Jak to začíná," zlověstné video v kostrbatém retro stylu comicsů o superhrdinech ukazuje "neidentifikované muže, bez odznaků, bez průkazů" a po zuby ozbrojené, jak vyhánějí protestující z ulic oregonského Portlandu a cpou je do neoznačených vozidel. Video pokračuje varováním před těmito "násilníky", kteří jsou pouze na začátku a mohou přijít do "vašeho města, vaší čtvrti". "Takhle umírá svoboda," prohlašuje video a vyzývá lidi, aby 3. listopadu šli k volbám. Tři dny po nahrání do služby YouTube je vidělo více než 860 000 uživatelů.

Tento klip je pouze poslední v řadě protitrumpovských videí financovaných výborem s názvem The Lincoln Project. Poslední videa, všechna kratší než dvouminutová - zahrnují poctu zesnulému hrdinovi boje za občanská práva Johnu Lewisovi nebo odsouzení Trumpovy pohraniční zdi.

Organizace má jediný cíl: "Celý smysl Lincolnova projektu je porazit Trumpa a trumpismus, tečka," říká výkonná ředitelka Sarah Lentiová. Hodlá toho dosáhnout zaměřením na Republikány a nezávislé voliče v cílových státech a "dát jim krytí, aby hlasovali pro Bidena nebo se nad tím zamysleli".

Avšak lidé stojící za touto působivou protitrumpovskou propagandou nejsou těmi, za koho byste je pokládali. Nejde o shromáždění progresivistů nebo Demokratů, ale o dobře známé Republikány či bývalé Republikány, kteří tvrdí, že jim jde o to volat zvolené lídry k odpovědnosti a chránit demokracii. Mezi nejznámější z nich patří George Conway, manžel prezidentovy poradkyně Kellyanne Conwayové. A Lincolnův projekt podpořil kandidaturu Joea Bidena na prezidenta.

Projekt odstartoval v prosinci 2019 reklamou v New York Times prohlašující, že cílem je překonat stranictví a chránit americké hodnoty před Trumpem, třebaže to znamená umožnit Demokratické straně kontrolovat Senát a rozšířit kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů. Autoři nejenže prohlásili, že se staví proti Trumpovi, ale odsoudili i volené představitele Republikánské strany, kteří "oceňují a kopírují Trumpovu krutost a bránili a dokonce přijali jeho zkorumpovanost".

