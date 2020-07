Trump v Portlandu pořádá šou

27. 7. 2020

Prezident nasadil stejný typ performativního autoritářství, jaký prosadil Vladimir Putin, napsala Anne Applebaumová.

Zdá se, jakoby samotná myšlenka byla naprostým šílenstvím. V oregonském Portlandu federální ozbrojenci oblečení do boje - nosící uniformy s kamufláží do džungle s nejasným označením, s těžkou výzbrojí, používající obušky a slzný plyn - hlídkují v ulicích, náhodně zatýkají, hází lidi do neoznačených dodávek. Ozbrojenci nepocházejí z institucí, které se specializují na kontrolu politického davu. Místo toho jde o celníky, zaměstnance imigračního oddělení, dopravní policisty a pobřežní hlídky. Jsou to lidé se zkušeností hlídkování na hranici, prohledávání leteckých pasažérů a deportování imigrantů bez dokumentů - což je přesně ten špatný typ zkušeností, pokud jde o potřebu provést delikátní úkol během rozčíleného politického protestu.

Nepřekvapí, že se tito lidé dopouštějí nejzákladnějších chyb. Místo aby spolupracovali s lokálními lídry, antagonizovali je. Místo aby přesvědčili lidi, že se mají vrátit domů, jejich chování způsobilo, že do ulic vyšlo ještě více lidí. Místo uklidnění situace lidi rozčilují. Eskalovali násilí. Zhoršili situaci.

Proč bylo něco takového dopuštěno? Každý amatér by dokázal předpovědět, že nepřipravené jednotky s puškami zvýší napětí a prodlouží krizi. Lidé v Bílém domě a na ministerstvu vnitra, kteří nepřipravené ozbrojence vyslali do Portlandu, nepochybně věděli, že lidi ještě více rozhněvají. Ale ačkoliv chování administrativy coby vynucování práva nedává žádný smysl, dává skvělý smysl coby nový typ kampaňové taktiky.

Vítejte ve světě performativního autoritářství, což je forma politiky, která v poslední dekádě dosáhla nových výšin sofistikovanosti v Rusku a nyní dorazila do Spojených států. Na rozdíl od autoritářství 20. století tato postmoderní vlivová kampaň v 21. století nevyžaduje vytvoření totálního policejního státu. Nevyžaduje ani kompletní kontrolu informací nebo masové zatýkání. Místo toho jej lze provozovat s několika médii a několika pečlivě zacílenými zatčeními.

To že tato taktika není "totalitární" ji nečiní legální, přijatelnou nebo normální. Opakuji: V Portlandu jsou porušována občanská práva. Lidé jsou odváděni z ulic do neoznačených vozidel. Dlouho existující precedenty ohledně vztahů mezi státy a federální vládou byly porušeny. Již došlo k podání žalob.

Ale i kdyby soudy nakonec donutily ozbrojence v kamuflážních uniformách do džungle opustit ulice, prezident, který je tam poslal - a který hrozí, že pošle podobné jednotky do dalších měst - se o to nemusí starat. Protože jeho cílem není situaci v Portlandu uklidnit. Cílem je předat sdělení. Američané by měli tuto taktiku znát, protože už jsme ji viděli. Když Trumpova administrativa na jižní hranici krutě oddělila děti od rodin, šlo mezi jiným o performanci, která měla veřejnosti ukázat, jak moc prezident nesnáší přistěhovalce z Mexika a Hondurasu. Útok na demonstranty v Portlandu je také takový: Performance určená k tomu, aby předvedla, jak moc Trump nesnáší "liberální" Američany, "urbánní" Američany, "demokratické" Američany. Jinak řečeno (spolu s mým kolegou Adamem Serwerem): Chaos v Portlandu není náhoda. Chaos je to, oč jde.

Chaos je také taktika a nyní bude použita. Nyní, když bylo záměrně eskalováno, násilí poskytne snímky, záběry, videa a další materiál pro Trumpovy mediální podporovatele - a nakonec pro jeho kampaňovou reklamu. Na Fox News už Sean Hannity odsoudil Portland jako "válečnou zónu". Tucker Carlson hovořil o protestujících jako o "davu", který drží u moci liberální Demokraty. V příští fázi bude do stejného příběhu dosazen Joe Biden: Prezidentovi spolupracovníci řekli novinářům, že pokud Biden vyhraje, "dovolí levicovým fašistům zničit Ameriku". Protestující, dav, chaos, fašisté, levice, Demokraté, Biden - všichni jsou v jediném narativu. Trumpova administrativa ukáže lidem snímky svých uniformovaných ozbrojenců zasahujících proti nim, obnovujících pořádek silnou rukou. A použije ten typ jazyka, který apeluje na část populace, která si bezpečí cení nade všechno ostatní.

Studenti moderní diktatury shledají tuto taktiku až únavně známou. Ruský prezident Vladimir Putin, jehož Trump obdivuje, nasazuje performativní autoritářství po mnoho let, spolu s jinými nástroji, aby se udržel u moci. V roce 2014, během politické krize na Ukrajině, vytvořil promyšlený mediální narativ, který kladl rovnítko mezi ukrajinské prodemokratické demonstranty a fašisty 40. let. Ruská státní televize vysílala záběry násilí stále dokola - záběry, které Putin sám pomohl vytvořit, nejprve tím, že podněcoval bývalého ukrajinského prezidenta, aby na demonstranty střílel - a pak invazí. Vyslal vojáky v neoznačených uniformách na Krym a později na východní Ukrajinu, aby "ovládl" situaci. Nebo to tak aspoň mělo v televizi vypadat.

Ruská média také zašla o krok dále a přidala k reálné tragédii některé falešné prvky, když například vymyslela nesmyslnou historku o ukřižování dítěte ukrajinskými vojáky. Bude tohle příští fází také v programu Trumpovy administrativy? Právě tento týden Trumpův oficiální facebookový účet publikoval reklamu, která měla ukázat další záběr amerického urbánního násilí. Slogan staví proti sobě veřejnou bezpečnost versus chaos a násilí a reklama kontrastuje fotografii zachmuřeného znepokojeného Trumpa s jinou, která zachycuje demonstranty bijící policistu. Ale poslední fotografie nebyla pořízena v Portlandu. Jak ukazuje internetové zdrojování, byla pořízena... na Ukrajině. V roce 2014. V reklamě připsané protrumpovským evangelikálům zahrnuje označení policisty ukrajinský pravoslavný kříž.

Není problém uvědomit si výhody této metody. Pokud se problémem stane žaloba, pokud budou překážet soudy, nebo pokud místní starostové naleznou způsob, jak zabránit celníkům v policejní práci, řešení Trumpovy kampaně bude následující: Vůbec se nesnažte použít fotografie nebo záběry Američanů. Prostě si vypůjčte snímky přímo z arzenálu Kremlu, spolu se scénářem.

