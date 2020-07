Pandemie COVIDU-19 bude "jedna velká vlna". Nebude to sezónní, varuje Světová zdravotnická organizace

Průběžné zpravodajství

28. 7. 2020

- Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . 28.7. bylo v ČR registrováno 15 516 nakažených , je to nárůst za posledních 24 hodin o 195 případů. v nemocnici bylo 150 osob a celkem zemřelo 371 3 osob. Č íslo R v ČR je 1.2. Číslo R vyšší než 1 znamená exponenciální šíření infekce.







- Jsme stále ještě uprostřed první vlny pandemie Covidu-19. Bude to "jedna vlna", která "se bude občas trochu snižovat a zvyšovat", konstatovala v úterý mluvčí Světové zdravotnické organizace. WHO varuje před příliš bohorovným postojem na severní polokouli. Upozorňuje, že tento virus se nechová jako chřipka, jejíž epidemie vznikají podle ročních dob. "Lidi pořád uvažují o ročních dobách. Musíme si uvědomit, že tohle je nový virus a chová se jinak," zdlraznila dr. Margaret Harris na virtuální tiskové konferenci v Ženevě. Naléhala, aby státy stále dodržovaly opatření ke zpomalování infekce. Ta se šíří na hromadných shromážděních.- Írán zaznamenal za posledních 24 hodin rekordní počet mrtvých - 235.- Belgie, Německo a Británie varují před cestováním do Španělska. Španělské úřady si stěžují, že je to neférové, že je ve Španělsko pandemie pod kontrolou.- Primátor albánského hlavního města Tirana testoval pozitivně na koronavirus.