Teplejší zimy mohou ničit zásoby ryb v oceánech

27. 7. 2020

Výzkumníci použili matematický model inspirovaný sociálními médii, aby ukázali, že teplejší zimy mohou ničit zásoby ryb. Studie byla publikována v časopise Nature Climate Change.

Model ukázal, že teplejší zimní voda ve Středozemním moři se neblaze dotýká ryb ve světovém oceánu. Autory jsou Nicholas Clark z The University of Queensland School of Veterinary Science, Ceridwen Fraser z University of Otago a James Kerry z James Cook University.

Autoři zjistili, že dopad oteplující se vody v zimě na zkoumaných 215 druhů ryb je v průměru čtyřikrát větší než oteplování v létě, protože k němu dochází rychleji.

Až 60 % pobřežních oblastí Středozemního moře by k roku 2040 mělo být bez ryb, ukazují predikce.

