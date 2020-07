Moskva nad Temží: Nejvlivnější britské vládní kruhy jsou prolezlé ruskými oligarchy

28. 7. 2020





Je tomu tak i v ČR?



Podnikatelé narození v Sovětském svazu hrají vlivnou roli v britském byznysu i v politice. Jiní investovali velké peníze do sdělovacích prostředků i do průmyslu. Všichni mají rezidence v Londýně a někteří z nich tam pravidelně dojíždějí z Moskvy.





Alexander Lebeděv si roku 2009 koupil prodělečný londýnský deník Evening Standard a učinil jeho vlastníkem svého syna Jevgenije. Lebeděv si později koupil i deník Independent a založil jeho zjednodušenou papírovou verzi, i. Redakce deníku Evening Standard je jen pár kroků od místa, kde Lebeděv pracoval v osmdesátých letech na sovětském velvyslanectví jako špion. KGB naverbovala Lebeděva v posledním roce jeho studia na Moskevské univerzitě. Naučil se špionáži v Ústavu Rudý prapor a pracoval na prestižním prvním ředitelství KGB, specializoval se na zahraniční špionáž. Po rozkladu Sovětského svazu přešel Lebeděv do bankovnictví a do médií.



Lebeděv financoval nezávislý ruský časopisV roce 2016 ale napsal článek pro, v němž hájil Vladimíra Putina, poté, co Putinův blízký přítel Sergej Roldugin se objevil v Panama Papers, v dokumentaci o korupci nejrůznějších světových politiků. Lebeděv také podpořil ruskou okupaci Krymu a uspořádal tam r. 2017 konferenci, která měla být reakcí na "zaujatost" západních médií. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharova se účastnila křestu jeho knihy v Moskvě.V posledních letech vycházejí najevo Lebeděvovy blízké osobní styky s Borisem Johnsonem. Na jaře 2018 odletěl Johnson do Lebeděvovy vily v Perugii v Itálii. Necestoval s ochrankou a cestou domů byl viděn na letišti, rozcuchaný, neupravený a trpící kocovinou. Den poté, co v prosinci 2019 Johnson zvítězil v britských volbách, účastnil se Lebeděvovy oslavy jeho šedesátých narozenin. Bývaly britský konzervativní premiér David Cameron a jeho ministr financí George Osborne tam byli také.Mezitím, Lebeděvův moskevský současník, miliardář Alexander Mamut si koupil r. 2011 britský knihkupecký řetězec Waterstones za 53,5 milionů liber. Mamut přidal do knižního supermarketu Waterstones na Piccadilly Circus v centrálním Londýně. Jeho syn-teenager byl poslán na studium do čelné britské soukromé školy.Mamut vlastní v Rusku velký počet sdělovacích prostředků, včetně serveru Lenta.ru. V roce 2014 vyhodil z funkce jeho šéfredaktorku, Galinu Timčenkovou, za to, že zveřejnila interview s jedním ukrajinským nacionalistou. Nahradil ji prokremelským novinářem. V roce 2018 Mamut prodal svůj většinový podíl ve firmě Waterstones hedgovému fondu.Pracovník PR a bývalý poslanec za ulsterské unionisty David Burnside seznámil celou řadu prominentních osob z Kremlu s čelnými britskými konzervatici. Burnsideova firma New Century Media založila nadaci Pozitivní Rusko, jejímž cílem je zlepšovat pověst Ruska v Británii. Jedním Burnsideovým zaměstnancem je Alex Někrasov, jehož zemřelý otec Alexander byl poradcem v Kremlu a fundamentalistickým apologetou Vladimíra Putina.V roce 2012 vzal Burnside diplomata z ruského velvyslanectví, Sergeje Nalobina, na recepci Konzervativní strany. Nalobin, syn vysokého důstojníka FSB, následníka KGB, založil parlamentní organizaci Konzervativní přátelé Ruska. Recepce na počest založení této organizace se konala na zahradě ruského velvyslanectví v Kensingtonu. Účastnili se jí konzervativní poslanec John Whittingdale a Carrie Symondsová, nynější snoubenka Borise Johnsona. Cenami v tombole byl životopis Vladimíra Putina a lahve vodky.Následujícího roku pozval Burnside Vasilije Šestakova, vlivného poslance v ruské Dumě na tutéž recepci Konzervativní strany. Představil ho premiéru Davidu Cameronovi. Šestakov je starý známý Vladimíra Putina a napsal s ním několik knih, včetně Naučte se judo s Vladimírem Putinem a Judo: Historie, teorie praxe.Britští konzervativci obdrželi více než 3 miliony liber finančních darů od bohatých dárců, kteří se narodili v Sovětském svazu. Mezi nimi jsou Alexander Temerko, bývalý náměstek ruského ministra obrany a Ljubov Černuchinová, finanční podnikatelka, jejíž manžel Vladimír byl v Putinové vládě náměstkem ministra financí.Temerko financuje místní konzervativní asociace několika čelných konzervativních poslanců, včetně dnešního ministr obchodu Aloka Sharmy a Marka Pritcharda, který zasedá v parlamentním výboru pro výzvědné a bezpečnostní záležitosti, jenž v těchto dnech zveřejnil potlačovanou zprávu o ruském vlivu v britské politice. Skotská nacionální strana Pritcharda vyzvala, aby buď rezignoval, anebo aby vrátil ty ruské peníze.Temerko věnoval britským konzervativcům 1,3 milionu liber. Investigace tiskové kanceláře Reuters zjistila, že Temerko podporoval Johnsonovu kampaň za brexit, alespoň zpočátku. Johnson a Temerko se spřátelili, pijí spolu a navzájem si říkají "Saša".Na rozdíl od Temerka nevyhledává Černuchinová publicitu. Nevysvětlila, proč věnovala britským konzervativcům 1,7 milionu liber. V roce 2014 zaplatila 160 000 liber za možnost zahrát si tenis s Davidem Cameronem a Borisem Johnsonem. V dubnu 2019 zaplatila 135 000 liber za recepci v luxusním hotelu Goring s premiérkou Theresou Mayovou a několika členkami britské vlády.24 500 liber dostal Brandon Lewis, bývalý předseda Konzervativní strany. Peníze dostala také Theresa Vílliers, která zasedá ve výzvědném a bezpečnostním výboru. V únoru Černuchinová zaplatila dalších 45 000 liber za další hru tenisu s Johnsonem a Benem Elliotem, spolupředsedou Konzervativní strany. Skotští nacionalisté požadují, aby Villiersová peníze vrátila.Manžel Černuchinové byl ruským ministrem r. 2000, během Putinova prvního prezidentského období. Byl předsedou Vněšekonombanku (VEB), banky a státní korporace s těsnými vazbami na bezpečnostní aparát Kremlu. V roce 2011 získal britské občanství. Manželé vlastní v Londýně rezidenci v hodnotě 8 milionů liber, tryskové letadlo a dvě jachty.Další prominentní osobou je Andrej Borodin, bývalý předseda Moskevské banky. V roce 2013 se Borodin účastnil letního bálu Konzervativní strany s manželkou Taťánou Korsakovovou, modelkou, čtyři měsíce poté, co dostal v Británii politický azyl. Vydal 40 000 liber za portrét Margaret Thatcherové. Borodin vlastní v Oxfordshiru panství v hodnotě 120 milionů liber. Ruské úřady ho obvinily z obrovských podvodů, Borodin to popírá a tvrdí, že je obětí politického honu na čarodějnice.Superbohatí podnikatelé také ovládají obrovské množství britského majetku, od fotbalových klubů přes ropné a plynárenské firmy a rezidence v hodnotě mnoha milionů liber. Jejich finanční moc jim dává podsatatný vliv v britských vládnoucích kruzích.Asi nejznámějším londýnským oligarchou, vzhledem k tomu, že si za 140 milionů liber koupil r. 2004 fotbalový klub v Chelsea, je Roman Abramovič. Vlastní patnáctipokojovou rezidenci v Kensington Palace Gardens v Londýně, kterou r. 2011 koupil za 90 milionů liber.Abramovičovo bohatství je částečně důsledkem kontroverzní privatizace obří ropné společnosti Sibneft po pádu Sovětského svazu. Šéfem pro mezinárodní komunikaci firmy Sibneft byl Greg Barker, který se za Davida Camerona stal konzervativním ministrem energetiky. Barker nyní zasedá ve sněmovně lordů a pracoval také pro dalšího ruského podnikatele s vazbami na britskou mocenskou elitu, s Olegem Deripaskou. Ten v roce 2008 jednal s tehdejším ministrem financí Georgem Osbornem na své jachtě ve Středozemním moři o daru pro britskou Konzervativní stranu.V roce 2017 uvedl Deripaska svůj energetický a železářský koncern En+ na londýnskou burzu a jmenoval lorda Barkera jeho předsedou. Barker dostal od něho prémii ve výši 4 milionů dolarů za to, že Deripaskovi pomohl jeho ḱoncern odstranit ze seznamu firem postižených americkými sankcemi.Jinou britsko-ruskou dvojicí je bývalý ředitel ropné společnosti BP lord Browne, který je výkonným ředitelem koncernu Michaila Fridmana Letter One Energy. Fridmana Browne mají dlouhodobé obchodní styky s nadací TNK-BP, což je joint venture mezi britskou firmou BP a skupinou tří miliardářů, včetně Fridmana, s názvem AAR. Po mocenském boji prodala skupina AAR svou polovinu joint venture ruskému ropnému gigantu Rosneft. To znamená, že britská firma BP vlastni nyní téměř dvacet procent Rosneftu, což vyžaduje, aby měla s Ruskem přátelské styky. Soupeřící firma Shell má také vazby na Rusko, prostřednictvím velkého projektu dobývání zemního plynu v moři, jménem Sachalin-2.Jeden z dalších miliardářů ve skupině AAR, sir Leonard Blavatnik, má také v Británii podstatný vliv. Narodil se v Oděse, ale vzdal se ruského občanství a má dvojí britské a americké občanství. Blavatnik má obrovské podnikatelské impérium, včetně Warner Music. Oxfordské univerzitě dal 75 milionů liber na založení Blavatnik School of Government. Podporuje také četná londýnská muzea a galerie. I on vlastní rezidenci v Kensington Palace Gardens v hodnotě 200 milionů liber.Nicméně nejdražší rezidenci v Británii vlastní Andrej Gurjev, prostřednictvím off-shorové formy Safran Holdings. Ta má sídlo v daňovém ráji na britských Panenských ostrovech. Rezidence je v londýnské Highgate, Gurjev, podnikatel s hnojivy, ji r. 2008 koupil za 50 milionů liber, ale po rozsáhlých renovacích se její hodnota odhaduje na 300 milionů liber.V severním Londýně je Arsenal Football Club, v němž měl dlouho podíl uzbecko-ruský miliardář obchodující s kovy, v dolech a ve vydavatelství Ališer Usmanov. V roce 2018 ho prodal za 550 milionů liver americkému miliardáři Stanu Kroenkovi.Jedním z nejúspěšnějších ruských podnikatelů v Londýně je Andrej Andrejev. Vydělal přibližně miliardu liber svými seznamovacími aplikacemi, včetně dvou, zaměřených na ženy, Bumble a Badoo.Podrobnosti v angličtině ZDE