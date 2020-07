Koronavirus: Nemocnice v Texasu nucena ustavit "poradní výbor smrti"

Průběžné zpravodajství

26. 7. 2020

- Nikdo není v britských městech, žádní turisti. Ekonomika těžce trpí. Toto je hlavní turistická ulice Victoria Street, vedoucí k Royal Mile, Královské míli, v Edinburku. Fotografie je z pátku:







Podrobnosti v angličtině Podrobnosti v angličtině ZDE



Předchozí průběžné zpravodajství ZDE

- Florida se stala americkým státem s druhým nejvyšším počtem infekcí. Prvním nejnakaženějším státem je Kalifornie.- Brazílie v sobotu registrovala dalších 1211 úmrtí a nových 51 547 infekcí za poslední den.- V Izraeli překonal počet lidí pozitivně testovaných na koronavirus 60 000. Tisíce Izraelců protestovalo v sobotu v Jeruzalémě a v dalších městech a požadovalo rezignaci premiéra Netanyahua.- Ministr obchodu Jihoafrické republiky Ebrahim Patel v sobotu testoval pozitivně na koronavirus, je to už čtvrtý ministr.- V Jemenu koronavirová pandemie zhoršuje už nejhorší světovou humanitární krizi. Zdravotnictví zničil pětiletý vojenský konflikt a 80 procent obyvatelstva nutně potřebuje humanitární pomoc.- Indonésie registrovala v neděli nových 1492 infekcí. Celkem Indonésie registruje 98 778 nákaz. Registrovala 67 nových úmrtí, celkem v Indonésii zemřelo 4781 osob.- Britští turisté vracející se letecky ze Španělska reagovali zuřivě na náhlé rozhodnutí britské vlády je uvrhnout na čtrnáct dní do karantény. Španělský list El País poukázal na to, že počet nákaz v Británii je daleko vyšší než ve Španělsku.- V australském státě Victoria zemřelo v neděli dalších 10 osob na koronvirus. Ten registroval 459 nových nákaz. Vláda Nového Jižního Walesu vyzývá všechny občany, kteří navštívili restauraci Thai Rock v Potts Pointu po dobu dvou hodin nebo více mezi 15. ad 25. červencem, aby se nechali okamžitě testovat a šli na 14 dní do karantény. Jeden zaměstnanec restaurace byl totiž nakažen a restaurace rozšířila koronavirus na 67 nákaz.- Rusko oznámilo 5765 nových koronavirových nákaz a 77 nových úmrtí. Je to pokles ve srování se 146 úmrtími registrovanými v sobotu. Celkový počet nákaz v Rusku je 812 485.- Vietnam zavedl znovu sociální distancování, poté, co byl registrován druhý případ nákazy. Vietnam po dobu více než tří měsíců neměl vůbec žádnou nákazu.- Více než 550 důchodců v pečovatelských domech v australském státě Victoria a jejich zaměstnanců bylo nakaženo koronavirem. Místní správa je nechce převést do nemocnic.- KLDR vyhlásila nouzový stav v pohraničním městě Kaesong poté, co ilegálně z Jižní Koreje přešel muž podezřívaný z nákazy koronavirem. Byl by to první případ koronaviru v Severní Koreji.