23. 7. 2020

Dočasný odklad anexe části okupovaného Západního břehu je výsledkem neshod na izraelské politické scéně, jakož i varování těch, kdo s tímto protiprávním krokem nesouhlasí. Panují obavy, že Izrael bude ještě intenzivněji chápán jako stát praktikující apartheid. A případná anexe by skutečně byla považována za apartheid v izraelském stylu, píše na webu middleeastmonitor.com Adnan Abu Amer .

Tato obvinění se ve veřejné sféře objevila už v 70. letech, a to hlavně v Evropě a Severní Americe. Izrael na okupovaných palestinských územích de facto praktikuje apartheid již celá desetiletí. Totéž lze prohlásit o palestinských Izraelcích, kteří, ačkoli tvoří 20 procent izraelské populace, mají místní a obecní úřady pouze na 2,5 procentech izraelského území. Hustota zalidnění v arabských komunitách je 11krát vyšší než v židovských oblastech a například státní výdaje na vzdělávání tvoří zlomek nákladů na vzdělávání židovských obyvatel.







Izrael však vytrvale přesvědčuje svět, že takovou politiku vůči svým arabským občanům neuplatňuje. Nicméně židé mají lepší podmínky, co se přístupu ke vzdělání týče, existuje segregace ve veřejné dopravě a ve školách, dále pak v bydlení, na plážích apod. Přestože Izrael neaplikuje všechny aspekty jihoafrického apartheidu, k ovládání Palestinců používá principy „odděleného rozvoje“, tj. apartheidu.





Anexe cizího území je porušením mezinárodního práva. V okupované Palestině by takový krok připravil tamní obyvatele jak o jejich půdu, tak o svobodu pohybu a rezidenční status. Navíc umírající mírový proces by byl zavalen dalšími překážkami.







Je tato cesta v zájmu samotného Izraele? Opravdu si premiér Benjamin Netanjahu vše pořádně promyslel? Přestože je Netanjahu odhodlán udělat vše pro to, aby nezávislý palestinský stát nikdy nevznikl, faktem zůstává, že území ovládané Palestinskou samosprávou bude vždy trnem v oku izraelské vlády. Kromě toho Palestinci – ať už žijící v diaspořě, v Gaze nebo v uprchlických táborech v Jordánsku, Sýrii a Libanonu – chtějí uplatnit své legitimní právo na návrat. Také někteří izraelští Palestinci by se mohli chtít „vrátit“ do nového státu, takže je ve hře možná výměna území?



To jsou hlavní otázky, které budou formovat budoucnost Izraele. Vláda nad územím mezi Jordánskem a Středozemním mořem, které dnes Tel Aviv okupuje, kolonizuje a kontroluje, je apartheid. Izrael nemůže neustále kontrolovat životy milionů Palestinců, aniž by všem občanů udělil táž práva.

Pointa je v tom, že Izrael musí dobře vědět, že tento stav nemůže trvat věčně. Dříve či později budou muset miliony Palestinců získat právo na sebeurčení; apartheid nikdy nebude přijatelným řešením. Apartheid v izraelském stylu jednou pravděpodobně zanikne. Etnická čistka je podle mezinárodního práva zločin a apartheid je zločin proti lidskosti. Ani jedno nemůže praktikovat stát, který se považuje za demokratický. Izrael se nachází na osudové křižovatce a musí se moudře rozhodnout.



