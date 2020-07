Lídři EU se dohodli, že spojí fondy s právním státem

22. 7. 2020

Evropští lídři se v úterý dohodli na spojení plateb z fondů EU pro členské státy s respektem k právním normám bloku - ačkoliv Polsko a Maďarsko trvají na tom, že zablokovaly ještě tvrdší plánovaná opatření.

Tvrdě vybojovaná dohoda o koronavirovém fondu obnovy v hodnotě 750 miliard eur a sedmiletém rozpočtu unie zahrnuje pravomoci zastavit financování zemím, které porušují standardy právního státu.

"Je to poprvé, co se respekt k právnímu státu stal rozhodujícím kritériem rozpočtových výdajů," uvedl předseda Evropské rady Charles Michel, který předsedal summitovému maratónu.

Finální text představuje kompromis mezi severskými státy, které chtěly zcela zastavit platby zemím porušujícím pravidla, a Maďarskem spolu s Polskem, které jsou vyšetřovány za údajné podkopávání evropských právních standardů a demokratických hodnot.

Polsko a Maďarsko hrozily vetem celého rozpočtového balíku EU, pokud dojde k propojení rozpočtu s právním státem, ale během čtvrtého dne summitu došlo ke kompromisu.

Podle dohody Evropská komise, která dohlíží na stížnosti ohledně právního státu, navrhne tresty Evropské radě, která zastupuje členské státy.

Jakékoliv škrty bude pak třeba schválit kvalifikovanou většinou těchto států.

To by vyžadovalo hlasování 55 % zemí EU reprezentujících 65 % celkové populace, což by usnadnilo vytvoření blokační menšiny.

Podrobnosti v angličtině: ZDE