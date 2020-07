Čím se liší autoritářství od totalitarismu

22. 7. 2020

Jedním z hlavních rozdílů mezi totalitárními režimy stalinského typu a autoritářskými jako Putinův bývá fakt, že ty první se nevyhnutelně pouštějí do budování "zářné budoucnosti", zatímco druhé se necítí být nuceny budovat vůbec nic, upozorňuje Michail Makogon.

To znamená, že totalitarismus nevyrůstá z autoritarismu, ale jde o cosi zcela odlišného. V autoritativních systémech dominují silové rezorty a represe; v totalitárních propaganda.

Totalitární státy chtějí budoucnost (radikálně - pozn. KD) odlišnou od současnosti. Mohou si přát sociální transformaci nebo územní rozšíření. Ale bez ohledu na konkrétní cíle se drží obrazu sebe sama coby "města na slunci", které údajně budují. A toto město je čímsi natolik nelidsky krásným, že libovolný počet obětí se zdá být přijatelný.

Autoritářské státy nic nebudují. Chtějí prostě zachovat samy sebe, každé zítra by mělo znamenat přesně tolik jako libovolné včera. To znamená, že autoritářští lídři nemají ideologii, nebo přinejmenším ne žádnou fixní - a jsou připraveni změnit kurs, ale jen proto, aby zachránili sami sebe.

Pokud sebezáchova vyžaduje Stalinovy pomníky, budou to Stalinovy pomníky. Pokud je třeba pronásledovat menšinu, bude nalezena a pronásledována. Ale nic z toho neodráží ideologickou oddanost, jen úsilí zachránit ty u moci a uspořádání, které jim vyhovuje.

Autoritáři nikdy neudělají víc než minimum nezbytné k sebezáchově. Pokud si vystačí bez represí, udělají to. Ale pokud mají pocit, že to bez nich nejde, použijí jich tolik, kolik považují za potřebné, aby věci mohly zůstat, jak jsou.

Navíc na rozdíl od totalitarismu autoritářské systémy nepotřebují totální kontrolu, totální represi a totální propagandu. Pokud mohou existovat, aniž by do něčeho zasahovaly, udělají to, dokud je daná věc neohrožuje.

Totéž platí o volbách. Pokud nepředstavují problém, autoritáři je povolí. Pokud jsou ohrožením, zfalšují je nebo znemožní.

Putinův režim je zřetelně autoritářský. Lze říci, že se stává ještě autoritářštějším. Zůstává však uvnitř autoritářského paradigmatu, protože nemá ani zájem, ani touhu stát se totalitárním.

