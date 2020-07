Británie: Zprávy o ruském vměšování do skotského referenda o nezávislosti "věrohodné"

22. 7. 2020

Zpravodajský a bezpečnostní výbor britského parlamentu (ISC) považuje za "věrohodné". že se Rusko snažilo zasahovat do skotského referenda o nezávislosti v rámci úsilí ovlivnit politický život v Británii.

Poslanci zpracovávající zprávu řekli premiéru Borisi Johnsonovi, že by měl nařídit vypracovat hodnocení "potenciálního" ruského vměšování do referenda o brexitu. Vláda však "nechtěla vědět", zda existovalo vměšování do hlasování v roce 2016 - a "aktivně se vyhýbala seznámení s důkazy", uvedli poslanci.

Nicméně vláda rychle odmítla výzvu k dalšímu vyšetřování, přičemž ministr zahraničí Dominic Raab označil zpětné vyšetřování za "nadbytečné".

Podrobnosti v angličtině: ZDE