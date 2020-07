Vakcína Oxford University proti koronaviru je bezpečná a vyvolává silnou imunitní reakci

20. 7. 2020





Z testů provedených u 1077 osob vyplynulo, že po očkování touto vakcínou u nich vznikly protilátky a bílé krvinky, kterou jsou schopny bojovat proti koronaviru.



Tato zjištění jsou slibná, není však dosud jasné, zda je to proti koronaviru dostačující. Probíhají rozsáhlejší testy. Britská vláda už objednala 100 milionů dávek této vakcíny.



Vakcína má název ChAdOx1 nCoV-19 a je vyvíjena bezprecedentní rychlostí. Byla vyrobena z genetickým inženýrstvím pozměněného viru, který způsobuje rýmu u šimpanzů. Virus byl výrazně modifikován, aby nemohl způsobovat infekce u lidí a aby vypadal více jako koronavirus.



Vědci to udělali tak, že v nové vakcíně použili genetických instrukcí pro bílkovinu obsaženou v koronavirovém bodáku, který koronavirus používá k invazi do lidských buněk. To znamená, že vakcína vypadá jako koronavirus a imunitní systém se může naučit jak proti ní zasáhnout.Protilátky jsou ale jen jednou formou ochrany lidského organismu. Jsou to malé bílkoviny, které produkuje imunitní systém a které se lepí na povrch virů. Tyto neutralizující protilátky dokáží koronavirus ochromit.Buňky typu T jsou bílé krvinky, které pomáhají koordinovat imunitní systém, umějí zjistit, které buňky v organismu jsou nakaženy, a zničit je.Téměř všechny vakcíny spoléhají na reakci jak protilátek, tak buněk typu T.Množství buněk T vyvrcholilo 14 dní po očkování a množství protilátek vyvrcholila 28 dní po očkování. Studie neměla dost času na to, aby dokázala zjistit, zda vzniká dlouhodobější imunita.Nová vakcína je bezpečná, avšak má vedlejší dopady. Nejsou žádné vážně vedlejší dopady, avšak u 70 procent očkovaných osob vznikla buď horečka, nebo bolesti hlavy.Vědci uvádějí, že se to dá zvládnout paracetamolem.Profesorka Sarah Gilbertová z University v Oxfordu konstatovala: "Ještě je před námi množství práce, než budeme moci potvrdit, zda naše vakcína pomůže zvládnout pandemii COVIDU-19, ale tyto rané výsledky jsou slibné."Podobné výsledky zaznamenali vědci v Číně:Podrobnosti v angličtině ZDE