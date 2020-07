Máme problém. Česká společnost ironizuje a zastrašuje oběti sexuálního obtěžování

Přesně tyhle snahy o zostouzení berou ženám chuť se svěřovat s tím, co se jim děje. Současná debata, kdy MeToo po třech letech dorazilo aspoň do Deníku N (díky za to!), je pro změnu cinknutá ideologicky a lidé se hojně vymezují proti "levicové ideologii", aniž by řešili podstatu věci.