Budou v důsledku koronaviru oživena centra velkoměst tím, že se z kanceláří udělají domy a byty pro mladé lidi?

20. 7. 2020

Beata Javorczyk: Ano, a lidi omezuje tím, kde bydlí a kde pracují. Málokdo je ochoten snášet dojíždění do práce delší než jednu hodinu každým směrem. Avšak nyní, když se bude jezdit do kanceláře daleko méně často, budou možná lidé ochotni tolerovat i delší dojíždění. Lidé možná budou ochotni dojíždět i tři hodiny, pokud budou moci jezdit do práce jen jednou týdně. A vzhledem k tomu, že více pracují z domova, budou možná chtít mít doma více prostoru. Možná přejdou k levnějším nemovitostem a budou se chtít přestěhovat do menších měst, kde si budou moci dovolit větší domy.Moderátorka: Takže dochází k dramatické změně požadavků na ekonomiku. Protože si člověk dovede představit, že jestliže se tito lidé přestěhují, bude to mít obrovský dopad na místa, která bývala na venkově.Beata Javorczyk: No, Londýn nepřestane být dominujícím městem. Avšak tento trend může vytvořit nové oblasti prosperity. A také, jestli strach z pandemie potrvá, jestliže budeme mít druhou nebo i třetí vlnu, menší, méně hustě obydlená místa začnou být považována za atraktivnější. Protože je tam jednodušší praktikovat sociální distancování. Menší místa budou považována za bezpečnější a lidé budou ochotni tam žít. A my víme, že lidé, kteří pracují na dálku, dostávají dobré platy. Takže oni přinesou do těch venkovských míst prosperitu.Moderátorka: Ano, ale co se stane s místy, která tito lidé opustí? Například dnes v centru Londýna, kde kolabují obchody a kavárny, protože tam není ani noha.Beata Javorczyk: No, vzhledem k tomu, že se v mnoha podnicích bude pracovat v kanceláři jen minimálně, bude to znamenat, že nemovitosti v Londýně začnou být levnější, takže bude možné, aby se tam nastěhovaly jiné firmy. A to do Londýna přivede jiné zaměstnance, kteří dosud pracovali jinde. Takže budou dvě síly: Někteří lidé, kteří dříve žili a pracovali v Londýně, se odstěhují jinam, ale jiné firmy zase přijdou do Londýna. I když nakonec za to Londýn asi zaplatí cenu, protože v centru města bude méně lidí.Moderátorka: Protože se bohatství odtamtud stěhuje pryč?Beata Javorczyk: Protože se část toho bohatství stěhuje pryč. A v důsledku strachu z přeplněných dopravních prostředků. Ten způsobí, že lidé nebudou chtít do center měst jezdit. Takže i když budou mít možnost jezdit do kanceláře každý den, raději budou chtít zůstat doma.Moderátorka: Takže všechny ty věžáky, plné kanceláří, postavené, aby tam lidé jezdili a pracovali, budou dlouho prázdné a nežádoucí? Anebo budou rychle pozměněny k jinému účelu?Beata Javorczyk: Myslím, že budou rychle pozměněny k jinému účelu. Nájmy poklesnou a vzniknou nové podniky a nové organizace se nastěhují do těchto budov. Organizace, které by si dříve takovou lokaci nemohly dovolit.Zdroj v angličtině (audio, registrace) ZDE Moderátor odpoledního publicistického pořadu rozhlasu BBC "PM" projel v pátek centrem Londýna, Piccadilly Circus, Shaftsbury Avenue, Regent Street. Zjistil, že je tam liduprázdno. Obchody a kavárny jsou buď zavřené, nebo tam není ani noha. Jaká bude budoucnost center měst? Zeptal se na to konzervativní poslankyně Nikki Aitken, která zastupuje volební okrsek londýnského West Endu, tedy centra města.Moderátor: Nikki, vy jste tam dostali hned tři tvrdé rány. Žádní turisté, žádní mimoměstští návštěvníci, žádní zaměstnanci kanceláří.Nikki Aitken: Je to postupný proces. Tento virus zatím nezmizel. Nemám žádné iluze, že je to opravdu těžké. Je to těžké, spolupracuji s podniky od začátku karantény. A po dobu mnoha měsíců se to o moc nezlepší. Ale já jsem optimistka. Jsem přesvědčena, že je to součást procesu vývoje center velkoměst. Už po dobu posledních deseti let se to mění. Přebírá všechno nakupování na internetu. Maloobchod v ulicích se mění. Prostory Microsoftu na Oxford Circus v Londýně, například. Vlajková prodejna. Otevřená loni. Oni neočekávají, že tam toho budou mnoho prodávat. Je to všechno záležitost zážitku, zkušenosti. Představení jejich značky zákazníkům. Lidi tam přijdou a vyzkoušejí si různé hry a různé jejich výrobky, a pak půjdou domu a koupí si je na internetu. A to se děje teď. A COVID-19 tohle všechno zrychlil, i když to už probíhalo. A my se tomu musíme přizpůsobit. Musíme začít podnikům pomáhat, pomáhat komunálním úřadům, aby udělaly ta rozhodnutí. Aby centra měst nezemřela.Moderátor: Velkým problémem pro centra měst, jako je londýnský West End, a platí to o centrech měst po celé zemi, je že pokud tam lidi vyloženě nebydlí, naprosto závisejí na lidech, kteří do těch center budou dojíždět. A v této chvíli lidi prostě dojíždět nechtějí. A nerozumějí, proč by měli dojíždět.Nikki Aitken: Ano, a já to naprosto chápu. Signál na začátku této krize byl naprosto jasný: Zůstávejte doma. Pracujte doma, jestliže můžete. Když hovoříte o tom, že by lidé měli bydlet v centrech měst, já si myslím, že to je další etapa tohoto procesu. A vláda to zkoumá. Zkoumá proces plánování. Čeho je teď zapotřebí. Budeme muset změnit používání budov? Možná už nebudeme potřebovat tolik kancelářských budov. Ale potřebujeme obytné prostory. Máme nedostatek domů a bytů. Zejména v Londýně. Dovedu si představit, že během nadcházejících deseti let začne daleko více lidí bydlet v centrech velkoměst. Protože my v těch komerčních čtvrtích vytvoříme více obytných nemovitostí. Vidím to jako příležitost. Myslím, že musíme jít s dobou a musíme realizovat politickou strategii, která povede k oživení center měst. Vidím je jako Fénix, který povstane z popele COVIDU-19. Lidé kolem dvaceti a třiceti se budou chtít nastěhovat do center měst. Budou chtít chodit do ulic, budou se chtít bavit, budou chodit do restaurací, do barů, do galerií, všude. Nesmíme být pesimisty. Ano, bude to tvrdé, ještě tak rok. Možná i déle. Musíme to ale přijmout jako příležitost. Z této krize musí vzniknout něco dobrého.Zdroj v angličtině (audio, registrace) ZDE