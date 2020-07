Čeští stalinisté pořádají další oblíbenou honbu na čarodějnice

21. 7. 2020

Foto: DVTV je krutě bulvární médium které nekorigovanými nesmysly drsně škodí české společnosti. Slušný člověk se k nim nepřiblíží ani na ty dva metry.







Stalinisté v ČR útočí na Michala Pullmanna, děkana FFUK



Když člověk, který není historikem, obviní historika, že se chová nehistoricky, to, co má ve skutečnosti na mysli, je to, že tento historik nepodporuje jeho vlastní normativní názor. Tím vlastně sděluje, že nemá absolutně žádnou představu o tom, čím je historie jako disciplína, píše historička Muriel Blaive.