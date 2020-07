Ohromující: Vláda Borise Johnsona zavádí autoritářské praktiky východňárského stylu

16. 7. 2020 / Jan Čulík





Ve středu došlo v Londýně k dalšímu ohromujícímu, nedemokratickému vývoji, který signalizuje, jak se za vlády neschopného a autoritářského premiéra Borise Johnsona Británie rozkládá demokratická správa země.



Problémem je oficiální parlamentní analýza o zasahování Ruska do americké a britské politiky. Tuto analýzu vypracoval parlamentní výbor Dolní sněmovny pro bezpečnostní a výzvědné záležitosti. Analýza byla dokončena v březnu 2019 a pak ji dlouho zkoumaly britské bezpečnostní služby, aby nebyly zveřejněny žádné utajované skutečnosti. Britské výzvědné služby analýzu schválily k publikaci a dne 17. října 2019 byla předložena Borisi Johnsonovi, aby ji zveřejnil.

“What troubles me about this episode… is the mindset it gives about what on earth is going on in Downing Street. Why did they try and manipulate this process?”



Former Intelligence & Security Committee chair, Dominic Grieve, says the committee must be non-partisan

#Newsnight pic.twitter.com/Jk95tHkFCH — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) July 15, 2020

This is incredible👇



The Home Secretary doesn't seem to have any updated estimates since 23rd March of how many people are coming into UK with Covid



For someone who spent 4 years talking about taking back control of borders, you'd think she might



Forensic from @YvetteCooperMP pic.twitter.com/yarE699Ri2 — Alex Taylor (@AlexTaylorNews) July 15, 2020

He just doesn’t do the homework https://t.co/GaKltPrJIU — Gavin Esler (@gavinesler) July 15, 2020

Podle interních informací osob, které s analýzou byly seznámeny, a podle různých spekulací, je prý pravděpodobné, že analýza poukazuje na to, že zásahy Ruska přispěly k vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách r. 2016 a vedly k zmanipulování britské veřejnosti, která těsně hlasovala v červnu 2016 pro brexit. Pokud by toto vyšlo najevo, znamenalo by to, že je realizace brexitu nelegitimní.Boris Johnson parlamentní analýzu o vlivu Ruska na britskou politiku odmítl zveřejnit před volbami, které se konaly v prosinci 2019, v nichž posléze zvítězil. Předseda parlamentního výboru pro bezpečnostní a výzvědné otázky Dominic Grieve, jeden ze slušných konzervativců, jichž se Johnson po převzetí moci v Británii zbavil, byl potlačením této zprávy šokován.Po prosincových parlamentních volbách byl dosavadní parlamentní výbor pro bezpečnostní a výzvědné záležitosti zrušen a Boris Johnson ho po dlouhé měsíce neobnovil. Analýza o ruském vlivu na britskou politiku tak nemohla být zveřejněna, protože "příslušný parlamentní výbor, který ji má zveřejnit, neexistuje".V minulých dnech vyšlo najevo, že se Johnson a jeho rasputinovský poradce s obrovskou mocí Dominic Cummings rozhodli učinit předsedou nového parlamentního výboru pro bezpečnostní a výzvědné otázky poslušného konzervativního poslance Chrise Graylinga.Grayling (dostal přízvisko "Failing Grailing", "selhávající Grayling", protože jako ministr v různých funkcích britské vlády na co sáhl, to zvoral, přesto však - zřejmě je to zákonem politiky - byl vždycky za svá selhání vykopnut nahoru. Pět Graylingových největších selhání: - V roce 2010 se Grayling vyjádřil, že majitelé penzionů v Británii by měli mít právo odmítat homosexuály, "protože mají přece právo jednat podle svého svědomí". Vyvolalo to zuřivou reakci a premiér David Cameron se octl pod tlakem Graylinga vyhodit, aby nevznikl dojem, že konzervativci tolerují předsudky.- Jako ministr spravedlnosti Grayling zakázal, aby příbuzní a přátelé posílali vězňům v britských věznicích knihy. Vyvolalo to zuřivou protestní kampaň od slavných britských spisovatelů a britský Nejvyšší soud rozhodl v prosinci 2015, že je tento zákaz nezákonný.- V přípravách na brexit jako ministr dopravy Chris Grayling najal za mnoho milionů společnost Seaborne Freight, která měla umožnit v případě zahlcení britských přístavů po brexitu nouzovou dopravu kontejnerů se zbožím z Evropské unie. Potíž je, že firma Seaborne Freight neměla žádné lodi a její právní dokumentace byla zkopírována z materiálů jakési pizzerie. Kontrakt musel být zrušen, škoda byla ve výši desítek milionů liber.- Jako ministr dopravy Chris Grayling způsobil na jaře 2019 v severní Anglii změnou jízdních řádů absolutní chaos na železnici a kolaps železniční dopravy, v jehož důsledku mnoho lidí v severní Anglii přišlo o zaměstnání, protože se nemohli dostat do práce.- Jako ministr spravedlnosti Grayling částečně zprivatizoval v roce 2014 systém sociálních kurátorů pro propuštěné vězně. Privatizace spektakulárně zkolabovala a veškeré kurátorské služby pro propuštěné vězně musely být znovu převzaty státem. Tato neúspěšná částečná privatizace těchto služeb stála britského daňového poplatníka 171 milionů liber.Kupodivu, po všech těchto spektakulárních neúspěších se Johnson a Cummings rozhodli, že Chrise Graylinga jmenují šéfem bezpečnostního a výzvědného výboru parlamentu. Komentátoři poukazovali na to, že to bude katastrofa, protože dojde k ohrožení bezpečnosti země.Avšak posléze se ukázalo, že Johnson a Cummings absolutně neměli právo rozhodovat o tom, kdo má být předsedou tohoto bezpečnostního výboru. Poslanecký výbor má devět členů, z nich je jich pět konzervativci, tři jsou labouristé a jeden je poslanec Skotské nacionální strany.Předsedu výboru volí po jeho ustavení těchto devět členů. Konzervativní "party whip", parlamentní činitel pro stranickou disciplínu, přikázal podle přání Johnsona a Cummingse, aby všech pět konzervativních poslanců v tomto nově utvořeném výboru hlasovalo pro Chrise Graylinga.To se ale nestalo. Konzervativní poslanec Julian Lewis, který má na rozdíl od Graylinga zkušenosti v oblasti bezpečnosti státu a výzvědných služeb, se spojil s opozičními poslanci a nechal se namísto Grayinga šéfem parlamentního výboru pro bezpečnost a výzvědné služby poslanci jmenovat sám. Devět členů výboru hlasovalo v poměru pět ku čtyřem pro Lewise.Reakcí Borise Johnsona, neuvěřitelně, bylo vyloučit Lewise z Konzervativní strany!Přitom, jak vyšlo najevo, v předpisech ohledně zakládání a provozu parlamentního výboru pro bezpečnost a výzvědné služby je jasně uvedeno, že předseda výboru je volen poslanci, výbor je nadstranický, neprosazuje stranicko-politické politikaření a ani parlamentní činitelé pro stranickou disciplínu ani Boris Johnson či Dominic Cummings nemají právo poslancům přikazovat, jak mají volit. Ve středu večer to jasně vysvětlit v televizi BBC bývalý šéf tohoto parlamentního výboru Dominic Grieve:Vláda Borise Johnsona je vládou nekompetence a brutální arogance. Paralela s vládou Donalda Trumpa v USA je téměř absolutní. Johnson vyloučil z Konzervativní strany a vyhodil ze všech vládních funkcí schopné politiky a ve funkcích zanechal jen vůči němu stoprocentně loajální, neschopné maniaky, kteří za každých okolností podporují brexit. Právě proto zemřelo v Británii na koronavirus více než 60 000 lidí, protože tito lidé nejsou schopni zorganizovat nic.V minulých dnech Johnson vyhodil i nejvyššího britského státního úředníka, tajemníka vlády Marka Sedwilla. Primitivní a neschopná Johnsonova ministryně vnitra Priti Patel je oficiálně vyšetřována za šikanu státních úředníků, některé z nichž vyhnala z úřadu. Jeden takový státní úředník, Sir Philip Rutnam, ji žaluje za neférové propuštění. (Theresa Mayová vyhodila Priti Patel ze své vlády pro porušení základních předpisů - Patelová si na svou pěst odjela do Izraele a cosi tam tajně začala vyjednávat s tamějšími výzvědnými službami, Johnson ji do vlády zase přijal.)V minulých dnech vyšlo najevo, že ministryně vnitra Priti Patel NEVÍ, kolik lidí nakažených COVIDEM-19 přicestovalo do Británie. Poslední informace má dnes! z 23. března 2020:Jak pokračuje vyšetřování ministryně Patelové ohledně její šikany podřízených? Připomíná to Polsko: Vysoká státní úřednice, která toto vyšetřování vedla, Helen MacNamara, byla právě odvolána. Johnson prostě chce prohlásit, že je Priti Patel nevinná a žádné šikany na podřízených se nedopouští.V Dolní sněmovně mezitím pokračuje Johnsonova pomalá havárie v přímém přenosu. Johnson je neuvěřitelně líný a není schopen vnímat jakékoliv informace. Nový šéf Labouristické strany Keir Starmer, forenzní právník, mu při interpelacích v parlamentě dává velmi přesně zformulované konkrétní otázky, na něž Johnson nedokáže odpovídat, a tak blábolí a dělá trapné vtipy.Ve středu se Keir Starmer Johnsona zeptal, zda četl právě zveřejněnou vědeckou analýzu, varující před vznikem druhé vlny koronavirové pandemie v Británii letos na podzim. Johnson na to odpověděl: "Vím o tom."Když se ve středu Keir Starmer vážně dotázal v Dolní sněmovně Borise Johnsona, co řekne příbuzným oněch 60 000 lidí, kteří v důsledku jeho nekompetence zemřeli na koronavirus, Johnson na to reagoval trapným vtipem o spodkách od firmy Calvin Klein.Jak píše John Crace ve svých silně sledovaných reportážích z parlamentu: "Boris každodenně odhaluje stále více o svém charakteru, který se snaží skrývat. Je to nedůtklivý, nepřipravený oportunista, který nedokáže tolerovat ani jediné slovo kritické demokratické kontroly jeho práce. Je to jako když jednáte s batoletem. Pokud ho stoprocentně nepodporujete, neříkáte mu pořád, jaký je vynikající, pak jste stoprocentně proti němu. Nic mezitím není. Co se týče svého emocionálního vývoje, Boris sotva vylezl z plen."