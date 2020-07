Je moje manželka dort?

I americký satirik Stephen Colbert se tím zabýval ve svém pravidelném pořadu v televizi CNBC. Vypadá to jako krokodýl, jako nejošklivější bota na světě, než to někdo rozkrojí. A on je to dort s mnohobarevným vnitřkem. I tahle role toaletního papíru je dort!



Cukráři vyrábějící tyto realistické kreace jsou americká cukrářka-umělkyně Natalie Sideserf a turecký cukrář Tuba Geçkil. Jejich kreace napodobují ovoce, zátiší a dokonce lidi. Tuba Geçkil vyrobil i dortové portréty Donalda Trumpa a Angely Merkelové.



No, podívejte se, viz níže:





These Are All Cakes pic.twitter.com/ejArkJHaid — Tasty (@tasty) July 8, 2020





