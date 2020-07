Třicetiletý Texasan zemřel poté, co se nechal nakazit koronavirem na mejdanu, aby dokázal, že je to hoax

14. 7. 2020

Lékařka v nemocnici v texaském městě San Antonio, kde muž zemřel, sdílela tento tragický příběh, aby informovala o tragických následcích, když mladí lidé jdou na mejdan a myslí si, že tam nebudou nakaženi koronavirem.





Třicetiletý mladý muž zemřel, poté, co šel na party věnovanou šíření COVIDU-19, protože si myslel, že je virus hoax.



Takovéto mejdany organizují lidé nakažení koronavirem, aby zjistili, jestli je možné, aby se nakazil ještě někdo jiný.



Dr. Jane Appleby, hlavní zdravotnice Metodistické nemocnice a Metodistické dětské nemocnice v městě San Antonio v Texasu konstatovala, že pacient řekl zdravotní sestře, že byl před svým onemocněním na takovém mejdanu.



Uvedla: "Cílem těchto mejdanů je shromáždit lidi a zjistit, zda virus skutečně existuje a zda se někdo nakazí."



Umírající mladík pak řekl: "Myslím, že jsem udělal chybu. Myslel jsem, že je to hoax, ale on to není hoax."



Applebyová zdůraznila, že by chtěla, aby lidé pochopili, že virus může těžce postihnout kohokoliv, protože v její nemocnici je stále více lidí mezi dvaceti a třiceti lety.



Bexarský okres, v němž je město San Antonio, kměl v pátek 18 602 potvrzených nákaz koronavirem. Nejvíc nakažených, 24 procent, jsou lidé ve věku od 20 do 29 let a nakažených lidí ve věku 30-39 let je 20 procent, uvedlo tamější ministerstvo zdravotnictví.



Dr. Applebyová uvedla, že zatímco některé pacienty nakažené koronavirem lze léčit, vyléčit a propustit, jiní vážnmě onemocní, ještě jiní zemřou a lékařka varuje, že "virus si nevybírá".



Dodala: Lidé přicházejí zpočátku a nevypadá to s nimi příliš špatně, ale míra kyslíku v jejich krvi a laboratorní testy sdělují jiný příběh.



Dr. Applebyová naléhá na občany, aby nosili roušky a co nejvíce byli doma.



Podrobnosti v angličtině ZDE



https://www.mirror.co.uk/news/us-news/man-30-dies-after-attending-22341433

