Trump znovu zaútočil na nezávislost amerického soudnictví

11. 7. 2020

Trump zrušil vězeňský trest pro svého přítele, stoupence a podvodníka Rogera Stonea. Ten byl odsouzen na tři roky a čtyři měsíce do vězení za trestné činy spojené s vyšeřováním zásahů Ruska do amerických prezidentských voleb r. 2016.



V pátek večer kritizoval v prohlášení Bílý dům trestní stíhání Roberta Stonea za trestné činy spojené s "ruským hoaxem".



Stone, 67, byl odsouzen v listopadu 2019 za to, že blokoval vyšetřování Kongresu, zda se prezidentská předvolební kampaň Donalda Trumpa spikla s Ruskem ve snaze zvítězit v prezidentských volbách roku 2016. V únoru byl odsouzen ke 40 měsícům vězení a měl se dostavit do vězení v úterý.



Nebylo to neočekávané, ale Trumpova milost pro Stonea jen zvýší znepokojení jeho kritiků, poukazujících na to, že Trumpova vláda ovlivňuje soudnictví s cílem ochraňovat prezidenta a jeho kamarády.





