Amazonie: Starobylé domorodé tradice likviduje COVID-19

13. 7. 2020 / Fabiano Golgo

Obraz domorodého malíře Feliciana Lany, který nedávno zemřel v Amazonii na COVID-19 bez pomoci



Bolsonaro se snaží vyvraždit izolované kmeny, které nikdy neměly kontakt s bělochy



V zemi čítající něco přes deset milionů lidí přišla Česká republika kvůli COVIDU-19 zatím o asi 350 osob. Z populace asi 800 000 lidí přišly brazilské domorodé kmeny už o 453 indiánů a odhaduje se, že 12 000 lidí je nakaženo. Skupina antropologů a asociace domorodých kmenů odhadují, že zemře asi 5000 domorodců, pokud bude pandemie pokračovat dalšího půl roku bez vakcíny či účinného léku.

Na snímku vidíme reakci jednoho z těchto izolovaných kmenů během letu vrtulníku, který r. 2008 vyslala vláda, aby vyšetřil invazi zlatokopů.











Tento kmen byl zdecimován - všichni jeho členové byli zlatokopy zmasakrováni. Místní antropologové jsou přesvědčeni, že Bolsonarovými křesťanskými misionáři už bylo kontaktováno sedm izolovaných indiánských kmenů. O dvou případech znásilnění - jedné izolované indiánky a jedné izolované dvanáctileté indiánky - informovali antropologové ze státu Rondônia.

Šamani z kmenů Karipuna, Tumucumaque, Momoadate, Kawahib a Guajajara přišli o své nejstarší příslušníky, jejichž úkolem bylo předávat kmenové tradice.





Foto: Feliciano Lana





Sonia Guajajara, které domorodce zastupuje na mezinárodních fórech, konstatuje, že tzv. "izolované kmeny", známéi také jako "nekontaktované národy", což je asi třicet skupin lidí, kteří žijí v nejhlubší a téměř nepřístupné džungli, kteří se nikdy v historii nesetkali s někým, kdo není indián, a často ani si nejsou vědomi o existenci vnějšího světa, nebo si ho alespoň nebyli vědomi donedávna, mají také oběti koronaviru, protože prezident Jair Bolsonaro poslal do džungle tisíce vojáků, aby tyto kmeny lokalizovaly a údajně jim poskytly zdravotní služby. Což je nesmírně cynická a nepravdivá lež, protože Bolsonaro vetoval jakákoliv mimořádná opatření na pomoc domorodým kmenům v Brazílii. S vojáky Bolsonaro vyslal také evangelikálské pastory, protože prý není přijatelné, aby tyto izolované kmeny neměly "výsadu a příležitost dovědět se o Ježíši Kristu."Bolsonaro znásilňuje domorodou kulturu bez jakékoliv opozice.Kromě zjevné ztráty pro kulturní dědictví naší planety hrozí vážné nebezpečí zmizení asi padesáti jazyků a stovek tradic, protože ty jsou předávány pouze ústním podáním, a to staršími v kmenech. Problémem je, že COVID-19 velkou měrou usmrcuje právě nejstarší příslušníky kmenů, na nichž právě závisí přenos těch tradic.Kmen Tuyuka přišel o Poaniho Higina. To byl jediný tamější člověk, který uměl vyrábět kánoje a překládat ze tří jazyků, jimiž hovoří sousední kmeny. Druzí dva příslušníci kmene, kteří uměli vyrábět kánoje, byli vyvražděni vetřelci, kteří v indiánských rezervacích hledají zlato. Možnost komunikace se sousedními kmeny byla Higinovou smrtí zlikvidována.Lidé si možná myslí, že mají domorodé kmeny množství obyvatel, avšak ve skutečnosti má každý jen kolem 30 - 200 osob. Brazílie má asi 300 kmenů s 200 různými jazyky.Feliciano Lana, jediný domorodý indiánský malíř, který zaznamenával zvyky a historii stovek kmenů ve svých obrazech, také zemřel na COVID-19. Jeho dílo lze nalézt v Britském muzeu v Londýně a je používáno jako ilustrace většinou antropologů po celém světě. Lana se snažil získat respirátor, ale protože prezident Bolsonaro zakázal výstavbu speciálních nemocnic pro domorodé indiány, kteří se nemohou léčit v normálních nemocnicích, protože mají mimořádně nízkou imunitu vůči průměrným virům a bakteriím, které se nacházejí v každé nemocnici, skončil bez pomoci na smrtelné posteli a po pěti hrůzných dnech zemřel.Ze všech Bolsonarových zločinů, k nimž patří i vytvoření vražedné mafie v Rio de Janeiro, pro niž je Bolsonaro údajně "politickým křídlem", na jejíž operacích se podílejí Bolsonarovi tři nejstarší synové, z veškerého zneužívání prezidentských pravomocí, nejstrašlivější a nejzbabělejší je Bolsonarův bezostyšný a otevřeně šířený plán zlikvidovat domorodé indiány. Bolsonaro tvrdí, že je nechce usmrtit, jen je chce donutit, aby se přestěhovali do městských oblastí, aby přijali oficiální vzdělávací systém a uzavírali rasově smíšené sňatky. Bolsonare prostě otevřeně deklaruje, že chce zlikvidovat domorodé kultury. Jeho plány na kulturní genocidu nejsou skrývány. Jeho probíhající hmotná genocida je všaj bez publicity. A svět o tom ani neví.Podobně jako Aztékové a Májové, brzo budeme svědky zmizení původního obyvatelstva Amazonie.