Robert Mueller: Roger Stone je i nadále zločinec, a to právem

12. 7. 2020





Robert Mueller, mimořádný vyšetřovatel ruských zásahů do americké předvolební kampaně v roce 2016, zdůraznil v článku pro Washington Post, že v pátek omilostněný kamarád Donalda Trumpa, známý podvodník Roger Stone, je i nadále zločinec. Mueller píše:



Jsem nucen reagovat na tvrzení, že naše vyšetřování bylo nelegitimní, že naše motivy byly neférové a že Roger Stone byl obětí našeho úřadu. Vyšetřování ruských zásahů do amerických voleb bylo nesmírně důležité. Stone byl trestně stíhán a odsouzen, protože spáchal federální trestné činy. Zůstává odsouzeným kriminálníkem, a to právem.

Akce Ruska byly hrozbou americké demokracii. Bylo životně důležité, aby byly vyšetřeny a abychom jim porozuměly. Koncem roku 2016 měla FBI důkazy, že Rusové dali najevo poradci Trumpovy kampaně, že mohou kampani napomoci anonymním zveřejněním informací, které poškodí kandidátku Demokratické strany. A FBI věděla, že Rusové to skutečně udělali. Začátkem července 2016 zveřejnily WikiLeaks emaily, ukradené ruskou výzvědnou službou kampani Clintonové. Jiné onlinové persony, používající falešná jména - bílí koně, pod nimiž se skrývala ruská vojenská rozvědka - také zveřejnily emaily z kampaně Clintonové.Naše vyšetřování se týkalo i Rogera Stona, činitele v Trumpově kampani do poloviny roku 2015 a podporovatele této kampaně i během roku 2016. Stone se stal ústřední postavou našeho vyšetřování ze dvou klíčových důvodů: Komunikoval v roce 2016 s osobami, o nichž víme, že to jsou důstojníci ruské rozvědky, a tvrdil, že měl předem informace o tom, že WikiLeaks zveřejní emaily ukradené těmito ruskými výzvědnými důstojníky.Máme nyní podrobný obraz ruských zásahů do amerických prezidentských voleb r. 2016. Identifikovali jsme dvě zásadní operace, zaměřené proti našim volbám: hackerské získání emailů z kampaně Clintonové a jejich zveřejnění, a onlinovou kampaň na sociálních sítích cílenou na poškozování pověsti kandidátky Demokratické strany. Identifikovali jsme četné vazby mezi ruskou vládou a personálem Trumpovy kamapně - Stone byl mezi nimi.Kongres také vyšetřoval Stonea a požadoval od něho informace. Porota později rozhodla, že Stone poslancům Kongresu opakovaně lhal. Lhal o totožnosti svého prostředníka k WikiLeaks. Lhal o existenci písemných komunikací se svým prostředníkem. Lhal o tom, že popíral, že komunikoval s Trumpovou kampaní ohledně načasování zveřejnění materiálů na WikiLeaks. Ve skutečnosti Stone systematicky informoval vysoké činitele Trumpovy kampaně o WikiLeaks. A ovlivňoval svědka, intenzivně ho žádal, aby Kongresu neposkytl žádné informace.Porota nakonec Stonea odsoudila za obstrukce proti vyšetřování Kongresu, za pět lživých prohlášení Kongresu a za ovlivňování svědka. Protože byl jeho vězeňský trest prominut, Stone nepůjde do vězení. Avšak jeho verdikt platí.Snahy Ruska zasahovat do našeho politického systému a zásadní otázku, zda se Trumpova kampan podílela na tomto úsilí, bylo nutno vyšetřovat. Při tom vyšetřování bylo pro nás klíčově důležité (a před námi pro FBI) získat plné a přesné informace. Stejnou měrou bylo kritické pro Kongres získat přesné informace od svých svědků. Když někdo vyšetřovatelům lže, útočí to na jádro vládního úsilí zjistit pravdu a pohnat pachatele k odpovědnosti. Může to toto úsilí ochromit.Veškerá naše rozhodnutí ve Stoneově případě i ve všech ostatních našich případech byla založena čistě na faktech a na zákonu v souladu se zákonností. Ženy a muži, kteří vykonávali toto vyšetřování a stíháni, jednali s nejvyšší integritou. Tvrzení o opaku jsou falešná.Kompletní článek v angličtině ZDE