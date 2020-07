Ruští novináři pod rostoucím tlakem zpravodajských služeb

13. 7. 2020

Ruské zpravodajské služby po kontroverzním Putinově vítězství v ústavním referendu vystupňovaly válku proti svobodným médiím, když provedly sérii operací zaměřených na zastrašování novinářů, upozorňuje Natalija Vasiljevová.

V kauze pro postsovětské Rusko bezprecedentní byl prominentní reportér Ivan Safronov v úterý zatčen před svým domem agenty tajné služby a uvězněn kvůli údajnému podezření z vlastizrady.

Vyšetřovatelé s odvoláním na utajení kauzy nepublikovali žádné důkazy, které by podpořily jejich tvrzení, nicméně novináři hrozí dvacet let vězení.

Minulý týden Kreml přivítal schválení ústavních dodatků výraznou většinou v kontroverzním referendu jako "triumf". Změny umožní Putinovi setrvat u moci až do roku 2036.

Avšak výsledky hlasování v některých volebních místnostech byly monitorovány nezávislými pozorovateli, kteří indikovali víceméně vyrovnané hlasování.

To je zřejmě důvod, proč ruská služba FSB přešla k akci.

"Kdykoliv Kreml zachvátí existenční nejistota, bývá to okamžik, kdy zasáhne FSB a řekne: ´Nestarejte se, hoši, počkejte, zařídíme to´," říká expert na tajné služby Mark Galeotti.

Během pouhých pár dní byla novinářka na ruském severozápadě shledán vinnou z "ospravedlňování terorismu" ve svém komentáři a dostala likvidační pokutu, když se vyhnula nepodmíněnému trestu.

Ve středu policie provedla razii v domech nejméně pěti opozičních aktivistů a jedné nezávislé redakci.

FSB nepředložila žádný konkrétní důkaz na podporu obvinění, že Ivan Safronov špehoval pro české služby, ale jeho právní zástupce tvrdí, že reportér byl sledován řadu měsíců.

"Právě teď je nemožné říci, zda byl náhodnou obětí, ale způsob, jak to bylo uděláno - veřejně, s podporou (mluvčího Kremlu Dmitrije) Peskova - byl zvolen tak, aby poslali zprávu všem novinářům," říká Andrej Soldatov, investigativní novinář a spoluautor knihy o ruském exilu a agentech v zahraničí.

Zaměřit se na náhodný cíl by záměru FSB šířit strach posloužilo lépe, tvrdí Galeotti. "Na jedné straně je to o ujištění lidí na vrcholu, ale na druhé to také přináší šok pro lidi dole."

Safronovovův nový zaměstnavatel, šéf agentury Roskosmos Dmitrij Rogozin, trvá na tom, že nepochybuje o jeho "profesionalismu a poctivosti".

Stíhání novináře znervóznilo i kruhy přátelsky nakloněné Kremlu.

Politický stratég Kremlu a bývalý poslanec Sergej Markov počátkem týdne na svém blogu nešetřil pochybnostmi: "Je možné, že utajování maskuje reálný nedostatek důkazů, aby někomu zachránilo tvář?"

Safronovovo zatčení přišlo den poté, co soud vynesl verdikt o vině novinářky Světlany Prokopěvové, která měla v rozhlasovém komentáři "ospravedlňovat terorismus", když obvinila silové struktury, že se odcizují mladým lidem, kteří sledují bezzákonnost kolem sebe.

Koncem týdne policie provedla razie v domech několika opozičních aktivistů a v redakci sponzorované exilovým oligarchou Michailem Chodorkovským. Všichni vyzývali k velkému opozičnímu protestu proti Putinově doživotní vládě na příští týden.

Chodorkovskij, který po deseti letech v ruském vězení (na základě dvou sad vzájemně se vylučujících obvinění) žije v Londýně, tvrdí, že nová vlna represí vůči novinářům představuje škubání v koleni Kremlu po mediálním pokrytí, které poodhalilo klesající podporu pro Putina.

