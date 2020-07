Světové ekonomické fórum: Investice do klimatu by mohly generovat biliony dolarů ročně

16. 7. 2020

Aktuální zpráva Světového ekonomického fóra (WEF) uvádí, že řešení globální environmentální krize by do 2030 mohlo každý rok generovat 400 milionů pracovních míst a aktiva v hodnotě 10 bilionů dolarů.

Podle WEF je problémem náš přístup k půdě a produkci potravin, dále pak k budování infrastruktury a stavebnictví a nakonec k těžebnímu průmyslu a spotřebě energie. Na druhou stranu tato odvětví mohla z obnovy přírodní rovnováhy těžit nejvíce.



Ve zprávě stojí: „Blížíme se k nezvratným bodům zlomu ohledně přírody a klimatu. Pokud úsilí o zotavení nezohlední nastávající globální krize, navždy přijdeme o možnost, jak se vyvarovat nejhorších dopadů klimatických změn. Rozhodnutí týkající se toho, jak vlády naloží s post-covidovými stimulačními balíčky, budou pravděpodobně formovat podobu společnosti a ekonomiky po celá desetiletí.“



„Musíme koronavirovou krizi využít jako příležitost k obnovení vztahu mezi přírodou a lidstvem. [Moje země] ukázala, že přechod na uhlíkově neutrální, k přírodě šetrné hospodářství přináší větší prosperitu a zaměstnanost. Je na čase tento model zavést do mainstreamu,“ nechal se slyšet kostarický prezident Carlos Alvarado Quesada.



Spousta ekonomů, zdravotnických pracovníků, klimatologů i představitelů rozvojových zemí vyzvala ekonomické subjekty a vlády, aby usilovaly o ekologické oživení a aby se primárně soustředily na řešení klimatické nouze.



Další zpráva, která vyšla v červenci, uvádí, že téměř třetina světové půdy a oceánů by mohla být chráněna, aniž by trpěla ekonomika, která by naopak posilovala. OSN přichází s varováním, že svět v současné době léčí pouze zdravotní a ekonomické symptomy pandemie, a nikoli její příčinu – ničení životního prostředí.



Celý článek v angličtině ZDE