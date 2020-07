Pětina brazilské soji v Evropě je důsledkem odlesňování Amazonie

17. 7. 2020

Obrovské množství soji a hovězího, dovážené z Brazílie do Evropy, pochází z oblastéí, kde byly záměrně zničeny pralesy.Znamená to, že je nutno učinit daleko více na ochranu brazilského pralesa. Obchodní dohody s Brazílií, které mají být v blízké budoucnosti podepsány, mají zvýšit dodávky brazilské sóji i masa do Evropy.Asi pětina veškeré sóji vyvážené z Brazílie do Evropské unie z Brazílie, většinou jako krmivo pro dobytek, pochází z odlesněných oblastí, podle studie zveřejněné v časopise Science.2 procenta farem ve zkoumaných regionech v Brazílii jsou odpovědná za 62 procent protizákonné likvidace lesů a pralesů. Je to v oblastech, kde se nejvíce pěstuje sója a chová skot na export.Podrobnosti v angličtině ZDE