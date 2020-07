Koronavirus: USA zaznamenaly rekordní nárůst nákaz: 77 300 případů za jediný den

Průběžné zpravodajství

17. 7. 2020

Foto: Jeden z téměř 100 000 norků, kteří jsou nyní usmrcováni kvůli nákaze koronavirem ve Španělsku





- USA zaznamenaly rekordní nárůst nákaz: 77 300 případů za jediný den. Je to dosud největší registrovaný nárůst počtu nákaz od začátku pandemie. Spojené státy jsou nejpostiženější zemí na světě. Mají 3 576 221 potvrzených infekcí a 138 558 úmrtí. Na druhém místě je Brazílie s 2 012 151 nákazami a s 76 688 úmrtími.- Tisková mluvčí Bílého domu Kayleigh McEnany se vyjádřila, že "věda nesmí stát v cestě otevírání škol". Američtí učitelé zuří proti Trumpově plánu otevřít školy uprostřed pandemie. ZDE - Nová zpráva z amerických Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) konstatuje, že zákaz vstupu pro Evropany do USA, který zavedl prezident Trump letos na jaře, přišel příliš pozdě na to, aby zabránil rozšíření infekce v americkém státě New York.