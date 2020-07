Nový typ předvolební debaty - patent na to mají v Polsku!

Mezitím v Absurdistánu 135:

8. 7. 2020 / Tomasz Oryński

Jednu věc umí Kaczyński a strana Právo a spravedlnost dělat velmi dobře: totiž vyvolávat v lidech nenávist. Agrese vůči stoupencům opozičního kandidáta se stává každodenním jevem. Ve Wałbrzych byl zvandalizován dům, na němž byl vystaven transparent podporující Rafała Trzaskowského.







V Mazowsze jakýsi muž zastavil své auto a chtěl zničit jiný transparent na podporu Trzaskowského. Když se proti němu postavili majitelé plotu, na němž byl transparent vyvěšen, muž začal být vůči nim velmi agresivní a hrozil jim, že jim podpálí dům (muž byl mezitím zatčen a hrozí mu až pět let vězení).







Obhajoba tohoto rozhodnutí od strany Právo a spravedlnost jde dvěma směry. Prvním je, že ten muž vlastně pedofilem není: choval se tak jedině, když byl opilý - informuje čelný portál bojující za stranu PiS wPolityce.pl. Druhým argumentem je, že to vlastně byl jen čin milosrdenství vůči rodině toho muže , protože mu už odpustili a stejně s ní žije v témže bytě (navzdory tomu, že už strávil další rok ve vězení za to, že porušil ten příkaz, že se nesmí stýkat se svou rodinou). Možná je to pravda a ona (nyní dospělá) dcera opravdu svému otci odpustila. Avšak možná je důvodem pro to skutečnost, že byt, v němž rodina bydlí patří jemu a on je také jedinou osobou v té rodině, která má permanentní zaměstnání, zatímco matka a dcera jsou tvrdě zadluženy a mají jen příležitostnou, občasnou práci.





Takže obě ženy mají volbu: buď mu dovolit, aby se vrátil domů a hradil jejich výdaje na živobýtí, anebo skončit jako bezdomovkyně, protože by v tom bytě nemohly bydlet samy. Experti poukazují na to, že je to jasný případ ekonomického násilí, možná také stockholmského syndromu. Samozřejmě, že to tady nevyřešíme, zejména proto, že toto je jen satirický sloupek na jednom českém internetovém serveru, avšak jedna otázka zůstává otevřená: Byly by oběti tak nadšeně ochotny žít s tím násilníkem znovu pod jednou střechou, kdyby dostaly řádnou pomoc od státu? Bohužel, za vlády strany Právo a spravedlnost to není tak jednoduché, z důvodů, o nichž jsme se v tomto seriálu zmiňovali už několikrát dříve: Podle zprávy Nejvyššího auditního úřadu, od té doby, co se Zbigniew Ziobro stal ministrem spravedlnosti, jen absolutně mizivá část peněz, které jsou určeny na pomoc obětem zločinnosti, plyne skutečně jim - drtivou většinu těch peněz používá Ziobro k nepřímé podpoře svých politických spojencl...

Oba kandidáti připravili místo pro své oponenty, ale jen státní televize TVP neustále komentovala nepřítomnost Trzaskowského a vysílala dramatické transfokace na prázdný pult. A poté, co "debata" skončila, státní televize TVP se rozhodla využít času "ušetřeného chybějícími odpověďmi Trzaskowského" k Dudově setkání v televizi s místními lidmi, což shodou okolností byli aktivisté strany Právo a spravedlnost.

Všichni si stěžovali, že ta "dvojitá paralelní debata" byla naprosto absurdní, ale mně se ten nový formát líbil. Naštěstí mám dvě počítačové obrazovky, tak jsem byl schopen sledovat oba kandidáty vedle sebeStřídavě jsem je zastavoval a dovoloval druhému, aby mluvil. Kdykoliv začali říkat pitomosti, rychle jsem záznam posunul dopředu k další otázce: brilantní. Žádné nudné výplňové kecy, navzájem se nepřerušovali - v tomto formátu by se měly od nynějška konat všechny televizní debaty!Avšak buďme na okamžik vážní: je to jen další pokus strany Právo a spravedlnost vytvořit paralelní, virtuální realitu. Jen prosím porovnejte, jak vypadalo Dudovo setkání s veřejností na Tržním náměstí ve Vratislavi prostřednictvím objektivu médií strany Právo a spravedlnost (je to ta první část níže uvedeného klipu) a jak vypadalo ve skutečnosti (trochu dál):Jak vidíte, množství lidí, kteří přišli protestovat proti Dudovi (nalevo, za policejním kordonem) je daleko větší než počet těch, kteří ho přišli podpořit. A to navzdory skutečnosti, že Dudovi fanoušci byli na místo svezeni z celého regionu (já sám jsem původně z Vratislavi, a dva mí přátelé mě nezávisle na sobě informovali, že ti "vratislavští stoupenci Andrzeje Dudy" ve městě Tržní náměstí nemohli najít. Někteří lidé také viděli, jak do autobusů a mikrobusů až ze Slezska po akci s Dudou nastupují jeho stoupenci. A to není rekord: během svého setkání s voliči ve Wałbrzychu Dudu vítali lidé v tradičním horském kroji. Až na to, že to byly nesprávné hory, protože Wałbrzych leží v Sudetech a ti lidé v tradičním horském kroji byli z Vysokých Tater, asi 400 km na východ odtamtud:Stoupenci Andrzeje Dudy jsou často agresivní https://www.youtube.com/watch?v=s8kXhwGANi4&feature=emb_title vlči lide, kteří jejich obdiv vůči Dudovi nesdílejí. Ve Vratislavi tomu nebylo jinak. Bogdan Zdrojewski, bývalý primátor Vratislavi v současnosti člen Senátu, byl na Tržním náměstí také přítomne, kde, podle jeho zpráv, se setkal se slovním i fyzickým násilím. Přítomní také zaútočili na novináře z listu Gazeta Wrocławska. Navzdory tomu, že k útoku (který je zaznamenán na videu ) došlo v přítomnosti nejméně pěti policistů, všichni tvrdili, že nic neviděli.Ve Wąchocku terorizoval kolemjdoucí cisterciácký mnich, který hlídal transparent podporující Andrzeje Dudu, umístěný na plotu opatství. Jeho opat se za jeho chování omluvil s tím, že má ten mnich mentální problémy, avšak otázka zůstává: proč, navzdory tvrzení episkopátu, že se katolická církev neangažuje v politice, poskytlo opatství reklamní prostor pro kandidáta strany PiS?Kampaň proti LGBT také vyvolává vůči těmto menšinám nenávist. Andrzej Duda přislíbil, že znemožní, aby homosexuální dvojice adpotovaly děti (charakterizoval to jako "experimentování a "zotročování dětí". ) Je to reakce na jeden projekt podporovaný Rafałem Trzaskowským, který umožňuje, aby se partner téhož pohlaví rodiče dítěte mohl stát jeho adoptivním druhým rodičem. Avšak takovéto podrobnosti neprojdou řetězcem informací - šíří se jen všeobecné tvrzení, že LGBT je špatné, a tak když se reportér z Onet zeptal dvou vesničanů z Lubelského vojvodství, co si myslí o komunitě LGBT, byl informován, že "by se jim měla useknout hlava, anebo by se měli postřílet. Němci by to dělali líp, měli by znovu otevřít koncentrační tábor Majdanek a upálit ty svině". Vyvolávání nenávisti většinou funguje na stoupence strany Právo a spravedlnost, ale druhá strana reaguje taky typicky. Mnoho stoupenců opozice otevřeně tvrdí, že stoupenci strany Právo a spravedlnost jsou prostě jen nevzdělaní idioti, kteří byli podplaceni stranou Právo a spravedlnost, aby pro ni hlasovali za to, že jim dává vládní dotace. I když toto je možná do určité míry pravda, tito lidé pomíjejí skutečnost, že pro mnoho lidí byly ty vládní dotace (razantní zvýšení přídavků na děti, pozn. red.) naprosto životem měnící zkušenosatí. Vzhledem k tomu, že všechny polské vlády po dlouhá desetiletí neřešily otázky, jako jsou nízké důchody nebo strukturální nezaměstnanost, není překvapující, že tito lidé budou vděčně podporovat ty politiky, kteří alespoň jednorázově ulehčili jejich situaci tím, že jim dali peníze. Ale zatímco opozice má tohoto rozdílu v obyvatelstvu už plné zuby, voliči strany Právo a spravedlnost, jak se zdá, naprosto rozkvétají šířením narativu, který rozděluje Poláky mezi "nás" a "ony", mezi "opravdové Poláky" a "zrádce", což je konflikt, který strana Právo a spravedlnost šíří už léta, avšak v poslední době opravdu intenzivně a extremně.Z nedávného průzkumu veřejného mínění pro OKO.press vyplývá, že dvěma hlavními důvody, proč lidé chtějí hlasovat pro Trzaskowského, je "zajistit, aby Polsko bylo demokratickou zemí, kde vládne zákonnost" (64 procent, jen 24 procent voličů chce hlasovat pro Dudu z téhož důvodu) a "aby bylo v Polsku méně hádek, konfliktů a rozbrojů". (38 procent). Skoncovat s rozbroji a konflikty je důležité jen pro 14 procent Dudových voličů. Pro ně je hlavním důvodem pro podporu Dudy národní hrdost a životní úroveň.Avšak zatímco ti, kdo hlasují pro opozici, si zřejmě nezasloužil respekt voličů strany Právo a spravedlnost, zdá se, že pedofilové, nejen z katolického duchovenstva, jsou na tom nyní v Polsku lépe než kdy předtím. Vyšlo najevo, že letos v březnu prezident Duda omilostnil pedofila - a to jednoho na seznamu nejhorších sexuálních predátorů , který sestavil ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro. Duda tvrdí, že k žádnému znásilnění nedošlo, ale lže: ten muž byl jasně odsouzen do vězení za znásilnění své dcery. Odseděl si svůj trest v úplnosti a milost jen ruší zákaz, aby se přiblížil k své rodině.Ten skandál s tím omilostněným pedofilem odhalil Fakt - jeden z největších polských bulvárních deníků, jehož částečným vlastníkem je německá firma (kterou zase vlastní švýcarská firma, ale strana Právo a spravedlnost tak daleko zase nejde). To stačilo, aby strana Právo a spravedlnost zahájila malou válku proti Německu tím, že Adam Bielan, europoslanec za stranu PiS a šéf Dudovy předvolební kampaně, obvinil Německo, že zasahuje do polských prezidentských voleb. K překvapení všech otevřela strana Právo a spravedlnost v tentýž okamžik další frontu v této válce, tentokráte na Twitteru, když europoslankyně PiS Beata Mazurek se začala hádat s americkým velvyslancem v Polsku o tom , zda TVN, vlivná televizní stanice v Polsku, kterou vlastní americká firma a která kritizuje Polskou vládu, je vlastně instituce, kterou založili tajní agenti bývalého komunistického režimu s cílem ochromit v Polsku demokracii.A tak předvolební kampaň pokračuje. Strana Právo a spravedlnost oslavuje svůj úspěch - Gazprom musel vrátit po rozhodnutí arbitrážního tribunálu ve Stockholmu Polsku 1,5 miliardy dolarů. Strana PiS ovšem jaksi zapomíná, že Polsko vyplatilo tuto neférovou částku v důsledku velmi nevýhodné dohody, podepsané předchozí vládou strany PiS a platbu začala zpochybňovat vláda Donalda Tuska. Andrzej Duda jezdí po Polsku (jako obvykle co nejvyšší rychlostí a jeho kolona limuzín nutí ostatní uživatele silnic, aby ze silnic sjeli, jak je vidět na těchto záběrech. ) Všichni hrají svou roli. Beata Szydło vysvětluje stoupencům strany Právo a spravedlnost, že jestliže někdo hlasoval pro Dudu v prvním kole, to neznamená, že pro něho nemusí jít hlasovat znovu v kole druhém. Státní televize TVP pokračuje v šíření své propagandy a když to není možné - jako když host z pravicové Konfederace řekne před kamerou o straně PiS ošklivé věci - televize TVP alespoň předstírá technickou chybu a pustí přes jeho hlas šum, aby se to nedalo pořádně poslouchat. A protože lidé z Konfederace nekomunikují to, co od nich strana PiS očekává, strana PiS si nafilmuje svůj vlastní reklamní šot , v němž herci a aktivisté ze strany PiS předstírají, že jsou voliči Konfederace, kteří se v druhém kolem rozhodli hlasovat pro Dudu. Premiér je také na předvolební stezce a jako obvykle činí absurdní přísliby: jako když slibuje tak velkou revoluci v polském fotbale, že mladí lidé budou snít o tom, že hrají pro klub Jagiellonia v Białystoku, namísto pro Barcelonu nebo Madrid. Také nás informuje, že se COVIDU-19 nemusíme už vůbec bát, zejména staří lidé (kteří nejpravděpodobněji budou hlasovat pro Dudu) - právě staří lidé by měli jít osobně k volbám a hlasovat pro Dudu beze strachu z koronaviru. Těch pár lidí, co zůstalo ve Varšavě, aby řídili zemi, zjevně si už nejsou schopni poradit se svými povinnostmi: nový náměstek ministra financí odmítl podat zprávu senátní Komisi pro rozpočet a finance. Tvrdil, že "ministerstvo nebude plnit každý vrtoch opozičního předsedy Senátu". Podle nezávislého opozičního senátora Wadima Tyszkiewicze odmítla vláda také odpovědět na otázku Senátu ohledně neregulérností při prvním kole prezidentských voleb. A těch otázek je hromada:Mnoho Poláků v zahraničí nemohlo hlasovat, protože neobdrželi včas své volební lístky - a to, nepřekvapivě, v těch zemích, kde polská diaspora má tendenci podporovat opozici. Mnoho nezávislých pozorovatelů také informovalo o menších pokusech o podvádění a o neregulérnostech během volebního dne v Polsku. Nic významného. Ale vzhledem k tomu, že podle průzkumů veřejného mínění je podpora obou kandidátů tak těsně vyrována, stačilo by "zorganizovat" jen pár tisíc hlasů pro Dudu, a tak zajistit jeho vítězství. A pokud se to stane, Polsko může zapomenout na žo, že by mělo spravedlivé volby po celou řadu nadcházejících let, možná i desetiletí...