Duda vyhrál prezidentské volby v Polsku

13. 7. 2020



Andrzej Duda zvítězil v prezidentských volbách v Polsku. Podle výsledků zveřejněných v pondělí ráno dostal 51,2 procent hlasů poté, co byly sečteny skoro všechny, uvedla polská státní volební komise.



Jeho liberální oponent Rafał Trzaskowski dostal 48,8 procent hlasů.



Předseda polské Národní volební komise uvedl, že konečné oficiální výsledky budou oznámeny později, ale zdá se, že Duda dostal o půl milionu hlasů více než Trzaskowski, a tak je jeho vítězství nenapadnutelné. Avšak těsný výsledek může vyvolat stížnosti od opozice ohledně hlasovacích neregulérností a nerovných podmínek pro kandidáty.



Volební účast byla vysoká 68 procent.



Duda vedl konfliktní předvolební kampaň založenou na útocích proti LGBT komunitě. Pokud bude potvrzeno jeho vítězství, znamená to, že ultrapravicová populistická strana Právo a spravedlnost bude u moci po dalších několik let a dále oslabí zákonnost a nezávislost soudnictví, čímž se Polsko dostane do konfliktu s EU.







Informace z neděle večer







Z průzkumu provedeného u východů z volebních místností pozdě v neděli večer vyplývá, že populista Andrzej Duda má nad liberálním vyzyvatelem Rafałem Trzaskowskim volební náskok menší než 2 procenta. Duda údajně získal 50,8 procent kdežto Trzaskowski 49,2 procent. Tyto údaje byly zveřejněny ve Varšavě v neděli kolem půlnoci, jenže tento průzkum má hranici omylnosti 2 procenta. Znamená to, že výsledek je nejistý a zřejmě bude znám až v pondělí odpoledne nebo až v úterý.Výsledky těchto voleb jsou nesmírně důležité pro celé Polsko, zda se vydá cestou demokracie, anebo populismu a autoritářství. Budou nesmírně důležité z těchto důvodů i pro celou střední Evropu i Evropskou unii.Podrobnosti v angličtině ZDE