Ale my víme svoje, nás nějací Němci neoblbnou!

"A co když nefouká-nesvítí, co potom? Ha!" No, jak vidět, tak to zvládají, o žádném letošním blackoutu v Německu jsem neslyšel. "A nebude jim stačit přenosová soustava!" No, jak vidím z grafu, tak asi stačí; a co nepostačí, tak se dostaví (mimochodem, raději bych se neptal po životnosti NAŠÍ přenosové soustavy, stavěné před padesáti i více lety. Němci do povýšení přenosové soustavy už nyní tvrdě investují, rok co rok).







"A mají Severní moře, kde fouká, a my ne!"





To jistě nemáme, ale podobně vnitrozemské Rakousko z větru dává přes 11%, rozsáhlé průmyslové a post-těžební oblasti na severu Čech jsou využitelné jak pro vítr, jak pro slunce.