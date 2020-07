Drsný rasismus na serveru Seznam.cz

10. 7. 2020 / Fabiano Golgo, Jan Čulík

Kde proboha na světě zveřejní seriozní zpravodajské médium výraz "migrant tmavé pleti"?? Kdyby ten násilník byl z USA, ze země, která produkuje milion sexuálních násilníků, napsal by Seznam "sexuální násilník bílé pleti"?







Jsou běloši skutečně takto pravidelně charakterizováni v českých médiích, když spáchají nějaký trestný čin? "Dívku znásilnil muž bílé pleti?" Četli jste někdy něco takového na Seznamu.cz?







Jakou má relevanci barva kůže sexuálního násilníka? On Seznam neví, že sexuální násilníci existují ve všech rasách? On Seznam neví, že když se na jeho stránkách dočteme, záměrně zdůrazněné, že nějaký trestný čin spáchal Arab nebo černoch, že to vytváří falešnou představu, že nebělošské rasy jsou zločinecké? V ČR páchají běloši daleko více trestných činů než neběloši. Avšak když trestný čin náhodou spáchá neběloch s muslimským jménem, tvrdý český rasismus šťastně rozkvete.





Seznam.cz: JSME DRSNÍ RASISTÉ A MÁME TO TAK RÁDI!