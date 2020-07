Bolsonaro vetoval povinnost brazilské vlády poskytovat vodu a nemocniční lůžka domorodcům

9. 7. 2020 / Fabiano Golgo





Brazilský parlament schválil mimořádný zákon proti katastrofální situaci domorodců v Brazílii, kteří umírají na COVID-19 dvaapůlkrát častěji než ostatní obyvatelstvo. Parlament rozhodl, že křesťansko-fundamentalistická vláda armádního kapitána Jaira Bolsonara bude muset těmto ohroženým lidem poskytovat pitnou vodu, hygienické prostředky a bude pro ně muset rezervovat nemocniční lůžka. V domorodých oblastech měly být vybudovány mimořádné nemocnice.





Organizace domorodých indiánů ostře kritizovaly Bolsonara za to, že vyslal do Amazonie vojáky nakažené COVIDEM-19, a infikoval tak tamější kmeny. Brazilská armáda je známá tím, že se v sedmdesátých letech pokusila zdecimovat domorodé obyvatelstvo své země. Zabránila jí v tom americká vláda Jimmyho Cartera poté, co celý jeden indiánský kmen byl vyvražděn, že odmítl povolit stavbu silnice přes své posvátné území.



Bolsonaro otevřeně vyjadřuje své předsudky proti Indiánům. Říká, že to jsou podlidi, a vyhlašuje svůj úmysl vyhnat je z džungle a donutit je, aby byli absorbováni městskou kulturou v Brazílii. Od té doby, co převzal Bolsonaro prezidentský úřad, ničení amazonského pralesa se zčtyřnásobilo a odhaduje se, že asi dvacet tisíc zlatokopů protizákonně vstupuje na indiánskou půdu, kde hledají zlato - úřady proti tomu nijak nejednají. Bolsonaro zrušil vládní instituci, která dohlížela na tyto nezákonné vstupy na indiánskou půdu a zakázal také ničení traktorů a dalších strojů používaných vetřelci, což požaduje zákon.



Brazilský prezident nyní vetoval všechna opatření schválená parlamentem na ochranu domorodého obyvatelstva. Vyjádřil to jasně reportérům. Usmál se na ně a řekl: "Možná bych ty kmeny měl osobně navštívit, abych je zkontroloval." Měl to být vtip, vzhledem k tomu, že je Bolsonaro nakažen koronavirem.



Během několika málo hodin se rozhodl Nejvyšší soud přijmout bezprecedentní rozhodnutí a donutit Bolsonara, aby přijal pět opatření na ochranu domorodých národů. Soudce od Nejvyššího soudu Luis Roberto Barroso rozhodl následující:



1. Situační místnost: Federální vláda musí vytvořit speciální situační místnost, z níž se budou řídit akce na boj proti pandemii útočící na domorodé obyavtelstvo. Domorodé komunity se budou podílet na rozhodovacím procesu, který bude koordinovat úřad ministra spravedlnosti a úřad veřejného obránce práv. Členové této situační místnosti musejí být jmenováni do 72 hodin a první virtuální zasedání se musí konat do 72 hodin po jmenování představitelů.



2. Sanitární bariéry: Do 10 dnů splní federální vláda rozhodnutí situační místnosti a předloží plán na vytvoření sanitárních bariér v domorodých oblastech.



3. Plán ochrany: Federální vláda musí, za spolupráce domorodých komunit a Národní rady pro lidská práva, do třiceti dnů vypracovat podrobný plán na ochranu domorodých oblastí před COVIDEM-19, specificky pro brazilské domorodé kmeny. Představitelé komunit musejí být jmenováni do 72 hodin.



5. Zamezení přístupu vetřelcům: Federální vláda musí vytvořit plán pro COVID-19 pro dohled nad situací domorodých kmenů a jeho součástí musí být opatření, které zabrání přístupu vetřelců zvnějšku na domorodá území.





0