Rusko vetovalo humanitární pomoc pro civilisty v Sýrii. Ohrožuje tím životy milionů civilistů

9. 7. 2020





Konají se zoufalé rozhovory poté, co bylo Rusko obviněno, že zneužilo "opovrženíhodným a nebezpečným způsobem" svého veta v Radě bezpečnosti OSN a zablokovalo tak návrh rezoluce, která měla obnovit přeshraniční humanitární pomoc pro civilisty v Sýrii.



Rusko použilo svého veta v závěru mnoha měsíců vyjednávání mezi členy Rady bezpečnosti OSN ohledně počtu přeshraničních přechodů pro humanitární pomoc, které by měly být otevřeny. Šlo o spor, který prohluboval vražedný režim prezidenta Asada, jenž usiluje o to získat plnou kontrolu nad mezinárodní humanitární pomocí dopravovanou na syrské území.





Vláda Bašara al-Asada se domnívá, že pokud získá možnost ovládat distribuci humanitární pomoci civilistům, obnoví tím svou moc nad vzbouřeneckými oblastmi.



Mechanismus OSN pro přeshraniční dodávky humanitární pomoci syrským civilistům, který vznikl v roce 2014, vyprší v pátek. Otázkou je, co Rusko, které Asadův vražedný režim podporuje, dovolí.



Moskva nechce povolit prodloužení humanitární pomoci na dobu delší než půl roku a nechce povolit víc než jediný přeshraniční přechod. Před rokem fungovaly čtyři. Rusko svým vetem podpořila i Čína.



Sherine Tadros z Amnesty International, konstatovala: "Je životně důležité zajistit existenci otevřených přeshraničních přechodů, které dodávají klíčovou pomoc. Pro miliony Syřanů jde o to, zda budou mít potraviny k jídlu, anebo budou hladovět. Pro nemocnice jde o to, zda budou mít dost zásob na záchranu životů. Proto je zneužití práva veta Ruskem a Čínou opovrženíhodné a nebezpečné.



Rusko a Čína ohrožují miliony životů syrských civilistů.



Podrobnosti v angličtině Vláda Bašara al-Asada se domnívá, že pokud získá možnost ovládat distribuci humanitární pomoci civilistům, obnoví tím svou moc nad vzbouřeneckými oblastmi.Mechanismus OSN pro přeshraniční dodávky humanitární pomoci syrským civilistům, který vznikl v roce 2014, vyprší v pátek. Otázkou je, co Rusko, které Asadův vražedný režim podporuje, dovolí.Moskva nechce povolit prodloužení humanitární pomoci na dobu delší než půl roku a nechce povolit víc než jediný přeshraniční přechod. Před rokem fungovaly čtyři. Rusko svým vetem podpořila i Čína.Sherine Tadros z Amnesty International, konstatovala: "Je životně důležité zajistit existenci otevřených přeshraničních přechodů, které dodávají klíčovou pomoc. Pro miliony Syřanů jde o to, zda budou mít potraviny k jídlu, anebo budou hladovět. Pro nemocnice jde o to, zda budou mít dost zásob na záchranu životů. Proto je zneužití práva veta Ruskem a Čínou opovrženíhodné a nebezpečné.Rusko a Čína ohrožují miliony životů syrských civilistů.Podrobnosti v angličtině ZDE

0