Privatizace po švédsku

9. 7. 2020 / Lukáš Kraus

Ve Stockholmu nikdo nezemřel už pět dní v řadě. Promořenost tamní populace této oblasti je v posledním měření 17,2%, ale neoficiální odhady hovoří o 40%. Přesto se něco ve Švédsku stalo, co na celou řadu pozitivních přístupů, jako jsou otevřené základní školy a školky, vrhlo velmi temné světlo. Švédská vláda proto zřídila vyšetřovací komisi. Prověřila 1 700 domovů pro seniory a v 91 nalezla celou řadu vážných pochybení. Pouze 40 obcí ve Švédsku má na svědomí 70 % všech úmrtí. Celkem zemřelo 5 433 lidí.

Tady je potřeba si vyjasnit, že Švédsko a Belgie používají tu nejpřísnější metodiku, kdy se započítávají všechna úmrtí jako "covid", což v Norsku například musí určit lékař, co bylo hlavní příčinou úmrtí a jsou-li tam jiné vážné komplikace, zapsat to jako úmrtí na covid nemusí. Přesto je to stále vysoké číslo a ten rozdíl nepadá na vrub jen mírnějšímu lockdownu. Je zjevné, že takové počty jdou na vrub privatizované síti domovů pro seniory.



Jedna soukromá společnost "Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB", která spravuje 45% všech domovů pro seniory ve Stockholmu, se absolutně vykašlala na testy, plicní ventilace a měřiče kyslíku v krvi atd. Dokonce jejich domovy prakticky nespolupracují se švédským zdravotnictvím. To byl před několika týdny obrovský skandál ve Švédsku, kdy se ukázalo, že privátní aktéři kutají rentu z péče o seniory a nemají ochotu zisk investovat do základního vybavení. "Trh" nepatří a nikdy neměl být vpuštěn do těchto sektorů.



V Norsku se covid-19 dostal také do 110 domovů pro seniory, ale drtivá většina z nich jsou obecní zařízení a personál to velmi dobře až na některé excesy zvládnul. Profesor ekonomie Neil Gandal z univerzity v Tel Avivu našel zásadní korelaci mezi počtem úmrtí ve 32 evropských státech a počtem lůžek v domovech pro seniory na obyvatele. Řecko, které je jednou z nejméně zasažených zemí, má pouze 156 míst na milion obyvatel, Španělsko už 7 415, což je 45x více.



Skandinávské státy jdou dokonce nad 10 000 míst na milion obyvatel. A právě tady byla klíčová fronta s covidem-19.