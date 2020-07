Brazilský prezident Bolsonaro je nakažen koronavirem

8. 7. 2020 / Fabiano Golgo





Neustále se vysmíval, že pandemie nového koronaviru je hoax. Je to jen chřipečka, tvrdil v celostátní televizi, a doporučoval občanům, aby nedodržovali předpisy sociálního distancování. Jair Bolsonaro je nyní v karanténě a s ním dalších 142 lidí, s nimiž se setkal minulý týden, včetně amerického velvyslance. Všechny jeho závazky na tento týden byly zrušeny. Tvrdí, že bere chlorochin,, který se snažil propagovat jako zázračnou léčbu. (Vědci potvrdili, že chlorochin na koronavirus nemá žádný efekt, pozn. red.)



Bolsonaro řekl, že si ve skutečnosti myslel, že byl nakažen už před mnoha měsíci, poté, co navštívil Donalda Trumpa. Na otázku, jak je to možné, když prezentoval vždy jen negativní testy, rozčílil se a řekl reportérovi, aby držel hubu a nebyl nepříjemný. Změnil téma hovoru.





O Bolsonarovi se šíří dohady, že se nakazil a byl čtyři dny nemocen, během kteréžto doby zmizel z očí veřejnosti, a pak šířil o sobě falešné testy, že nakažen nikdy nebyl. To by odpovídalo nedávnému zjištění, že protilátky někoho, kdo byl nakažen, zřejmě mizí po čtvrt roce, což by mohlo znamenat, že někdo, kdy už jednou koronavirem onemocněl, může onemocnět po určité době znovu.



V sobotu si Bolsonaro přivedl pět ministrů a dalších zaměstnanců na oslavu amerického Dne nezávislosti na americkém velvyslanectví. Brazilci téměř všichni horují pro cokoliv z USA a národ má pocit, že je mladší, chudší bratranec země Strýčka Sama. Že byl Bolsonaro na americkém velvyslanectví, velvyslanectví je nyní uzavřeno a všichni, kdo tam o víkendu zašli, jsou v izolaci.



Bolsonaro aktivně pracuje na podvracení veškerého boje proti koronavirové pandemi. Tvrdí, že není tak nebezpečná, jak varují média, a že je to čínské spiknutí s cílem přivést svět k bankrotu, a pak mu vnutit globalismus a komunismus.



Bolsonaro také tvrdil, že pokud bude nakažen koronavirem, jeho minulost sportovce ho jistě ochrání. Také řekl, že kdyby jeho matka, jíž je 95 let, na koronavirus zemřela, truchlil by, ale že by život šel dál, protože "lidé umírají, my všichni umíráme". Když ho konfrontovali s obrovským počtem mrtvých, reagoval: "No a co? To je problém pro hrobníky, ne pro mě."



Po návratu z nemocnice, kde mu zrentgenovali plíce, se Bolsonaro u vrat prezidentského paláce setkal se svými fanoušky a jedna žena se ho zeptala, zda se s ním může vyfotografovat. Nejenže udělali selfie, jak se objímají, ale Bolsonaro jí také řekl, že si může sundat roušku, jestli chce. Což žena učinila. Symptomatická ukázka míry idiocie a zbožnění prezidenta i jeho stoupenců. I když Bolsonaro oznámil, že je nakažen koronavirem, žena z lidu si s ním nutně potřebovala udělat selfie a on jí vyhověl a těsně ji objal.





0