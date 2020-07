Tisíce amerických vojáků z Německa zamíří do indo-pacifické oblasti

8. 7. 2020

Americké ozbrojené síly chystají změnu svého globálního rozmístění. Několik tisíc vojáků nedávno vyslaných do Německa by mělo být přemístěno na americké základny Guam, Hawaii, na Aljašku, do Japonska a do Austrálie.



Priority se změnily. Během studené války američtí stratégové považovali za důležité udržovat v Evropě masivní pozemní síly, aby udrželi na uzdě SSSR. V roce 2000 se pozornost soustřeďovala primárně na Blízký východ, kde USA vedly "válku proti terorismu" v Iráku a Afghánistánu. Nyní se plánování soustředí na Čínu. Aby americké síly čelily "dvěma velmocenským soupeřům", Číně a Rusku, musejí být "rozmístěny v zahraničí předsunutějším a expedičnějším způsobem, než byly v nedávných letech," napsal v červnu Robert O'Brien, národněbezpečnostní poradce Donalda Trumpa v listu Wall Street Journal. Za tímto účelem administrativa omezí počet permanentně přítomných vojáků v Německu z 34 500 na 25 000. Stažení vojáci se přesunou do jiných míst v Evropě, budou přemístěni do indo-pacifického regionu nebo odesláni nazpět do USA. Pokud jde o indo-pacifickou oblast, O¨Brien napsal: "Na tomto bojišti Američané a spojenci čelí nejvýznamnější geopolitické výzvě od konce studené války." Peking dál investuje do svých ozbrojených sil. Analytický dokument japonské vlády odhaduje, že skutečné čínské výdaje na zbrojení překračují oficiální údaj, který se rovná přibližně trojnásobku ruských výdajů na zbrojení. V centru čínské strategie stojí program zabránění v přístupu na území (A2/AD) - snaha udržet americká plavidla a letouny daleko od pobřeží Číny. Peking za tímto účelem posiluje přesné raketové systémy a sofistikované radarové kapacity. Analytici zaznamenali tři trendy v amerických globálních vojenských operacích. Jedním je geografický přesun z Evropy a Blízkého východu do asijsko-pacifické oblasti. Druhým přesun důrazu z pozemních operací na koncepci Air-Sea Battle. Třetím pak je snaha Donalda Trumpa ušetřit na obranných výdajích. Podrobnosti v angličtině: ZDE

0