ZABABOV: Otevřený dopis nejvyššímu panu železničáři

9. 7. 2020 / Beno Trávníček

18. června t. r. jsem absolvoval po delší době jízdu vlakem z Brodu Havlíčkova do Brna - Královo Pole. Už jsem touhle tratí (tj. mezi dvěma významnými železničními dopravními uzly) delší dobu nejel a tak jsem šel na vlak s přesvědčením, že vstoupím do moderní rychlíkové jednotky alespoň přibližně odpovídající roku 2020 a zemi, která je součástí Evropské unie.

Když jsem ale soupravu uviděl, rázem jsem se ve svých myšlenkách přenesl do osmdesátých let minulého století, kdy jsem jezdil nějaký čas do školy ve Zvolenu. Podobná kvalita vlaku, jen "kupé" jsou teď pro víc lidí než tenkrát.

Chvilku jsem větřil, jestli můj dospělý život nebyl vlastně jen sen a já zase nejedu do Zvolena na další výuku či zkoušku, majíce místo 57 zase krásných 20 let. Kdo - ví, jestli se už tenkrát tenhle rychlík nejmenoval "Vysočina"(?)

A tak se na Vás, nejvyšší pane železničáři ZABABO, vlastně ani nezlobím. Vylezl jsem sice v Brně z umolousaného a podivně poskládaného retro-vlaku, ale v podstatě šťastný vzpomínkami na mládí a studentská léta na Slovensku. Možná si ještě nějakou tu retro-jízdu naplánuji:-) Možná bych i mohl vypomoci a natřít nějaký retro-vláček narůžovo - pokud mi dáte vědět, můžete se mnou určitě počítat.

Obávám se ale, že běžná populace tento způsob cestování v roce 2020 moc vyhledávat nebude - spíš strčí zadek do vlastního auta a byť se bude muset prodírat nesmyslným autoprovozem, bude zažívat v podstatě pohodu z jízdy z Havlíčkova Brodu do Brna.

Buďte hlavně zdráv a hýčkejte své retro-vlaky:-)