Facebook se vymkl jakékoliv kontrole. Kdyby to byl stát, byla by to KLDR

6. 7. 2020





Jestliže ani sloučená moc gigantických firem, jako je Unilever a Coca-cola, neděsí Marka Zuckerberga, kdo dokáže pohnat Facebook k odpovědnosti?



Na tomto světě není žádná moc, která by dokázala pohnat Facebook k odpovědnosti. Žádný parlament, žádné soudnictví, žádný regulační úřad. Americký Kongres selhal. Evropská unie selhala. Když Facebook pokutovala americká Federální obchodní komise rekordní částkou 5 miliard dolarů za jeho účast na skandálu s firmou Cambridge Analytica, hodnota akcií Facebooku v reakci na to stoupla.



Což znamená, že nynější okamžik je velmi zajímavý a možná i epochální. Jestliže bude úspěšný bojkot Facebooku některými největšími světovými firmami - Unilever, Coca-cola, Starbucks, bude to jen proto, že se zaměřil na jedinou věc, které Facebook rozumí - na jeho příjmy. A pokud tento bojkot také selže, bude to další mezník.



Protože Facebook, to je firma, která umožnila cizí mocnosti zaútočit na americké prezidentské volby, živě vysílala milionům lidí po celém světě masakr, a pomohla vyprovokovat genocidu.

Řeknu to ještě jednou. Tato firma pomohla vyvolat genocidu. Zpráva OSN uvádí, že použití Facebooku hrálo "rozhodující roli" při vyvolání nenávisti a násilí vůči kmenu Rohingya v Myanmaru. V důsledku toho byly usmrceny desetitisíce lidí a statisíce musely uprchnout, aby si zachránily život.Často na tu zprávu myslím. Když se dívám na dokumentární filmy, v nichž zaměstnanci Facebooku hrají ping-pong v bezpečí svého Menlo Parku. Když jsem se tam letos vydala a procházela jsem "normální" ulicí, kde Mark Zuckerberg žije svým naprosto normálním životem jako jediný člověk s rozhodovacími pravomocemi ve firmě, jakou svět dosud nikdy nezažil. Když jsem slyšela, že Maria Ressa, filipínská novinářka, která udělala tolik práce při varování proti nebezpečí Facebooku, byla odsouzena do vězení. Když jsem si přečetla orwellovskou obranu, kterou bývalý náměstek britského premiéra Nick Clegg napsal minulý týden: "Platformy jako Facebook nastavují společnosti zrcadlo," napsal.Facebook není zrcadlo. Je to střelná zbraň. Není k jejímu používání zapotřebí žádného povolení - je v rukou a v domovech 2,6 miliardy lidí, je infiltrován tajnými agenty, kteří pracují pro různé státy, je to laboratoř pro skupiny, které chválí očistnou roli holocaustu a věří, že systém 5G nám ve spánku usmaží mozek.Lidé někdy říkají, že kdyby byl Facebook státem, byl by větší než Čína. Ale to je chybná analogie. Kdyby byl Facebook státem, byl by to darebácký stát. Byla by to Severní Korea. A není to střelná zbraň. Je to jaderná zbraň.Protože Facebook není firma. Je to diktatura, globální impérium, které ovládá jediný člověk. Který se prostě rozhodl ignorovat své kritiky po celém světě.Namísto toho Facebook šíří dál nemilosrdně neuvěřitelnou, stále absurdnější propagandu, přičemž plně ovládá své hlavní distribuční kanály. A stejně jako občané KLDR nemají možnoste fungovat mimo stát, je dnes téměř nemožné být naživu a žít život nedotčený Facebookem, WhatsAppem a Instagramem.Kampaň #StopHateForProfit (Zastavme nenávist pro zisk) se zaměřuje na hate speech. To je to, co spojilo šest amerických organizací hájících občanská práva, aby lobbovaly reklamní zadavatele s tím, aby zastavili zadávání svých reklam na červenec. Je to kampaň ktereou vyvolalo rozhodnutí Facebooku neodstranit výrok Donalda Trumpa, jímž pohrozil násilím proti demonstrantům z hnutí Black Lives Matter: "Když začne plenění, začne i střelba."Jenže tohle je daleko závažnější než jen problém Facebooku s nenávistí. A vliv to má daleko mimo Spojené státy, i když role Facebooku při nadcházejících prezidentských volbách bude klíčová (a je tu nutno poukázat na to, že kampaň #StopHateForProfit nepožaduje blokaci lhaní v politických reklamách, což je životně důležité). Facebook škodí světu globálně. Jeho hrozba demokracii je existenciální.Je snad náhodou, že tři země, které selhaly při řešení koronavirové pandemie jsou ty, kampaně jejichž populistických předáků silně využívaly schopnosti Facebooku šířit lži v obrovském měřítku? Trump, Bolsonaro, Johnson.A pokud vám nezáleží na demokracii, pomyslete na chvíli na koronavirus. Jestliže proti němu skutečně vznikne vakcína, bude ji dostatečné množství lidí ochotno přijmout? Facebook je plný aktivistů bojujících proti očkování, jako by byl nakažen antisemitismem.Zuckerberg není Kim Jong-un. Zuckerberg je daleko, daleko mocnější. I když se k bojkotu Facebooku připojilo 500 firem, Wall Street Journal informuje, že to znamená pouze pětiprocentní pokles zisků Facebooku. Je možné, že Facebook není jen větší než Čína. Je zřejmě větší než kapitalismus.Nakonec je to všechno na nás a na našich peněženkách a na to, co řekneme všem těmto firmám. Protože svět si musí uvědomit, že jej nikdo nezachrání. Trump a Zuckerberg uzavřeli strategickou alianci. Jen Spojené státy mají moc přistřihnout Zuckerbergovi křídla. A jen Facebook má moc zabránit Trumpovi, aby šířil lži.Někdy si prostě neuvědomujeme klíčové okamžiky v historii, a pak už je příliš pozdě. A někdy si je uvědomujeme. Ještě není úplně pozdě. Ale skoro.Podrobnosti v angličtině ZDE