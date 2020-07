WHO: Virus se více šíří vzduchem

Průběžné zpravodajství

8. 7. 2020

- Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . 8.7. bylo v ČR registrováno 12685 nakažených (registrovaný nárůst za posledních 24 hodin je 119 nových nákaz) , v nemocnici bylo 133 osob a údajně celkem zemřelo 351 osob. (Netušíme, jak je možné, že MZČR počet úmrtí v posledních dnech snižoval! ) Potíž je, že v ČR se systematicky netestuje a netrasuje, ani v Karviné , postižené novou vlnou epidemie, takže těžko říct, jak je tomu ve skutečnosti s nákazou. Číslo R je v ČR nyní 0.8. Číslo R vyšší než 1 znamená exponenciální šíření infekce.

- Světová zdravotnická organizace přiznala, že existují nové důkazy, že se koronavirus šíří vzduchem více, než se dosud usuzovalo. Den poté, co skupina vědců poukázala na to, že WHO podceňuje riziko šíření koronaviru vzduchem, konstatovala vysoká činitelka Světové zdravotnické organizace, že "přicházejí důkazy", že se koronavirus skutečně více šíří vzduchem, ale že to není definitivní. Benedetta Allegranzi zdůraznila v úterý v Ženevě, že "Možnost šíření koronaviru vzduchem na veřejnosti, především za velmi specifických podmínek, v přeplněných, uzavřených, špatně odvzdušněných prostorách, nelze vyloučit. Avšak je nutno tyto důkazy shromáždit a interpretovat, a ny to i nadále podporujeme." Světová zdravotnická organizace dosud konstatovala, že se koronavirus šíří především kapénkami vystřelujícími z nosu a z úst nakažené osoby, které rychle padají na zem. Avšak v otevřeném dopise Světové zdravotnické organizaci konstatovalo 239 vědců z 32 zemí, že se nákaza šíří i částicemi koronaviru, které volně plují vzduchem. Vědci chtějí aby WHO v tomto smyslu aktualizovala svá doporučení. José Jimenez, chemik z University of Colorado poukázal na to, že historicky existuje zuřivý odpor mezi lékaři vůči představě, že by se infekce šířily aerosolem ve vzduchu. Obávají se totiž z vyvolání paniky. "Když se lidé dovědí, že se virus šíří volně vzduchem, zdravotníci začnou odmítat chodit do nemocnic," konstatoval. "Anebo lidi skoupí všechny ty nejefektivnější masky N95 "a žádné nezbudou pro rozvojové země." ZDE - Lékaři zřejmě nezaznamenávají vážné a potenciálně smrtelné nemoci mozku, vyvolané koronavirem. Ty vznikají u uzdravujících se pacientů a u pacientů, kteří měli lehký průběh onemocnění. Neurologové ve středu zveřejnili podrobnosti o více než 40 případech britských pacientů nakažených COVIDEM-19, kteří jsou postiženi komplikacemi jako zánět mozku, delirium, poškození nervové soustavy a mrtvice. V některých případech je neurologické onemocnění pacientův hlavní problém. ZDE