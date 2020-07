Byl letošní únor zlomovým momentem, ze kterého se ropa nevzpamatuje?

9. 7. 2020

Mem „ropného zlomu“ kdysi odkazoval na představu, že produkce černého zlata v určitém okamžiku dosáhne svého vrcholu a poté klesne, což by vedlo k prudkému nárůstu cen. Jenže tato teorie se vyvinula ještě před „revolucí frakování“ a nikdy nebyla velmi věrohodná. Takto primární komoditní trhy nefungují, píše Juan Cole .

Nyní však vznikla nová koncepce, která ilustruje poptávku po ropě v éře ropného zlomu. Ještě předtím, než udeřila pandemie koronaviru, globální spotřeba ropy činila zhruba 100 milionů barelů denně. Ve druhém čtvrtletí tohoto roku to bylo 83,8 milionu barelů denně.



Dřívější projekce týkající se opětovného nastartování americké ekonomiky závisely na tom, jak se trh po zploštění koronavirové křivky bude vracet k normálu. Nicméně zploštění křivky bylo dočasné, neboť Trump tlačil na guvernéry, aby co nejdříve nastartovali ekonomiku, aniž by Bílý dům implementoval národní strategii pro testování a trasování kontaktů. Pravděpodobnost ještě větší druhé koronavirové vlny je nyní velice reálná a navíc by mohla zasáhnout i další země.



Zisky leteckého průmyslu letos pravděpodobně klesnou téměř o půl bilionu dolarů. Spousta lidí nebude využívat leteckou dopravu do té doby, dokud nebude k dispozici vakcína.



Deprese způsobená koronavirem bude kvůli poklesu automobilové a letecké dopravy letos snižovat prodej ropných produktů. Někteří analytici očekávají, že v určitém okamžiku dojde k návratu ke stavu quo, ale není jasné, proč by k tomu mělo dojít, když nebude k dispozici účinná vakcína. Nižší spotřeba ropy tak může trvat roky.



Problémy největších ropných konglomerátů však přesahují nižší poptávku. Jejich aktiva mají letos mnohem menší hodnotu než v loňském roce. Financování průzkumu a frakování je nyní mnohem obtížnější, a proto menší společnosti houfně bankrotují.



Kromě snížené hodnoty jejich aktiv a finančních obtíží ropným společnostem vážně konkuruje výroba elektromobilů. Restrikce EU týkající se emisí letos evropské automobilky přinutily k tomu, aby ještě více investovaly do výroby elektromobilů. V červnu bylo z celkového počtu prodaných automobilů 8,4% elektromobilů nebo hybridních vozidel. Toto procento bude stoupat, protože evropské automobilky z výroby postupně vyřazují klasická vozidla a zahajují výrobu nových typů elektromobilů. Mezitím ceny elektromobilů klesají.



Než začne krize způsobená Covid-19 ustupovat a kupní síla se opět zvýší, budou elektromobily dostupnější a levnější. Dva z největších regionů dovážejících ropu – Evropa a Čína – budou aktivně tlačit na spotřebitele, aby si kupovali elektromobily.

Proto Mieville zdůrazňuje, že světová poptávka po ropě už nikdy nedosáhne 100 milionů barelů ropy denně.

Je pravda, že americkému trhu tato transformace bude trvat déle, ale nakonec se díky technologickým inovacím a poklesu cen, k nimž dojde během následující dekády, bude muset přizpůsobit. Poptávka po ropě bude v během příštích deseti až patnácti let klesat. Tento pokles pomůže zachránit planetu před nejhoršími projevy klimatických změn. Čím rychleji k tomu dojde, tím lépe.

Celý článek v angličtině ZDE