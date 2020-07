Čeští covid-idioti přijeli prvním Jančurovým vlakem do Rijeky

1. 7. 2020

Jutarnji list zveřejnil fotoreportáž 21 snímků z jejich příjezdu. 500 českých covid-idiotů přijelo prvním Jančurových vlakem RegioJetu přímo z České republiky na dovolenou do chorvatské Rijeky. Chorvatský





V deníku se praví:







"Ve středu po desáté hodině dopoledne přijel do Rijeky první vlak s českými a slovenskými turisty. 500 z nich, kteří se na cestu vydali v úterý, dojeli vlakem soukromé české železniční společnosti RegioJet. Je to první přímý spoj mezi Chorvatskem a Českou republikou.



Nadšené turisty přivítala na nádraží velká skupina, včetně ministra turistiky Gariho Cappelliho a primátora Rijeky Vojka Obersnela. Na turisty ale také čekal dezinfekční tým, který nastoupil do vlaku okamžitě poté, co lidé vystoupili. Zlo by totiž nemělo..."





poznamenává Mirna Šolić.

List Telegram.hr se zmiňuje o mejdanu na Karlově mostě v Praze a o tom, jak si lidé v ČR myslí, že je virus eliminován. Vyšel také komentář o tom, že žádná epidemiologická inspekce cestujících po příjezdu do Chorvatska neproběhla, i když vlak je uzavřený prostor, v němž se dokonce konal i mejdan,





Jutarnji list je

Fotoreportáž o českých covid-idiotech v chorvatském deníkuje ZDE







O cestě tisíců Čechů do Chorvatska vlakem píše i anglicky tisková kancelář Reuters ZDE