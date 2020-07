Koronavirus je SOS: Napravme náš pošramocený vztah s přírodou, říkají OSN a Světová zdravotnická organizace

2. 7. 2020

Pandemie, jakou dnes představuje koronavirus, jsou podle vůdců Organizace spojených národů, Světové zdravotnické organizace (WHO) a Světového fondu na ochranu přírody (WWF) důsledkem desítky let trvajícího ničení přírody. Nezákonný a neudržitelný obchod s volně žijícími živočichy, devastace lesů a dalších dříve nedotčených míst jsou hnací silou rostoucího počtu nemocí přenášených z volně žijících zvířat na lidi. Tito lídři volají po ekologickém a udržitelném zotavení z pandemie, a to zejména prostřednictvím reformy destruktivního farmaření a nezdravého stravování, píše na webu časopisu Bulletin of the Atomic Scientists Damian Carrington.