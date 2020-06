Co znamenají výsledky prvního kola polských prezidentských voleb

Mezitím v Absurdistánu 134:

29. 6. 2020 / Tomasz Oryński





Situace u ostatních kandidátů se zdá být zajímavější. Zoufalec Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL, Polské lidové (středopravicové) strany dostal jen asi 3 procenta hlasů, asi tolik jako Robert Biedroń z Levice, jehož výsledek je zřejmě největší porážkou těchto voleb. Na druhé straně Krzysztof Bosak za extremní pravici dostal až 7 procent hlasů, což je velké (a děsivé) vítězství pro radikální pravici, která flirtuje s neofašismem. Bosak vděčí za svůj úspěch skutečnosti, že na rozdíl od většiny svých stranických kolegů, jimiž jsou nepředvídatelní okrajoví radikálové, Bosak důsledně buduje svou pozici dlouhá léta jako odpovědný, kultivovaný politik. Pro radikály byl Bosak dostatečně pravicový a zároveň dostatečně mainstreamový pro ty, pro něž je fašismus krokem příliš daleko, a na své platformě se těšil široké podpoře.Mezitím Biedrońova kandidatura byla v řadách Levice kritizována od začátku. Biedroń je považován za člověka, který promarnil svou popularitu tím, že kandidoval ve všech možných volbách a pak nikdy nesplnil své sliby. Také se o němž často usuzuje, že vlastně moc levicový není - je to spíš takový centristický populista - být otevřeně homosexuál z nikoho neudělá rovnou levičáka, a levicoví voliči touží po někom, kdo by autenticky prosazované levicové zásady. Po někom, jako je Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, bývalá aktivistka seskupení Razem a od posledních voleb jedna z hlavních levicových tváří v parlamentě. Na základě své popularity ji jmenovali v posledních dnech předvolební prezidentské kampaně šéfkou Biedrońova volebního výboru, jenže se ani jí nepodařilo z kamene dostat žádnou vodu.Pokud jde o rozdělení hlasů, v Polsku i nadále existuje klasické rozdělení: méně vzdělaní lidé z malých měst pravděpodobněji hlasují pro stranu Právo a spravedlnost, vzdělaní lidé z větších měst pravděpodobněji pro Občanskou platformu. Také existuje jasné rozdělení mezi východním a západním Polskem, východ je pravicovější (v Podkarpatsku získali Duda a Bosak dohromady více než 70 procent hlasů)Během těchto voleb přicházely informace o mnoha neregulérních procedurách: někteří voliči dostali volební lístky bez povinného razítka, někteří voliči v zahraničí nedostali své poštovní volební lístky včas, nebo nikdy, a polské velvyslanectví v Británii zveřejnilo fotografii z konzulátu v Belfastu, kde jsou v zapečetěné volební urně jasně vidět balíky volebních lístků svázaných gumičkou - které by v žádném případě neprolezly otvorem v urně nahoře. (Vznesl jsem k této věci dotaz, ale až do okamžiku vydání tohoto článku jsem z tiskové služby nedostal žádnou odpověď.) Je příliš brzo na to říci, že šlo o pokusy volby zfalšovat, anebo zda šlo prostě o důsledek mimořádně špatné organizace.Závěrem je ale tohle: Jako ve všech prezidentských volbách v 21. století, Polsko bude muset v druhém kole rozhodnout mezi kandidátem ze Strany PiS a jiným kandidátem. Nikdy dosud však nešlo o tolik. Takže se připravte, nadcházejících čtrnáct dní kampaně bude opravdu divokých.* * *Avšak vzhledem k tomu, že v této chvíli se účastníci prezidentského závodu připravují na svůj konečný běh, podívejme se na to, co jsme v horku předvolební kamapaně nedávno zanedbali:- soud v Poznani odsoudil firmu Amazon a vrátil jejího neférově propuštěného zaměstnance zpět do práce. Nenechalo to nikoho na pochybách, že evaluační systém pracovníků ve firmě Amazon, kdy zaměstnanci musejí plnit neustále rostoucí normy, je neférový. Verdikt soudu podpořil tvrzení odborů, že takový systém je neférový - soudci charakterizovali ten systém jako "spirálu směřující dolů", zejména proto, že výsledky nižší než norma vedou k potrestání zaměstnance, zatímco překonání pracovní normy nikdo neodměňuje.- mezitím u soudu v Osvětimi byly proneseny závěrečné řeči v případě nechvalně známé dopravní nehody kolony někdejší premiérky Beaty Szydło (o tom více ZDE ). Žalobci byli obviněni, že případ zmanipulovali - důležití svědci nebyli vyslechnuti a důkazy byly za záhadných okolností zničeny. Skutečnost, že tři žalobci podílející se na tomto případě odstoupili, dokazuje, že tato obvinění zřejmě nejsou nepravdivá. Zjevně poslední žalobce, který případ nakonec předložil soudu, nemá žádné morální skrupule - dovolil si zeptat se obviněného, mladého řidiče fiata seicento, do něhož narazila limuzína premiérky - proč se paní premiérce neomluvil a proč nepoděkoval jejímu řidiči, že mu zachránil život. - Cezaryho Gmyze, reportéra polské státní propagandistické televize TVP v Berlíně, známého pro své problémy s alkoholem a pro své výtržnictví, žaluje jeden německý politik za to, že zveřejnil tweet o homosexuálních vězních v Osvětimi a charakterizoval mnoho z nich jako "výjimečně zdegenerované".- Výroční matematická soutěž pro osmileté děti se stala obrovským úspěchem: 3152 žáků vyřešilo všechny úkoly naprosto bezchybně - loni to bylo jen 8 žáků. Že by to byla náhoda, že v důsledku pandemie COVIDU-19 soutěžily děti na internetu, pod dohledem rodičů?- Biskup Edward Janiak, jeden z "hrdinů" nedávného dokumentárního filmu Tomasze Sekielského o tom, jak polská katolická církev zametá skandály s pedofilií pod koberec (viz o tom ZDE ) byl přijat do nemocnice s podezřením na mrtvici: nebyl schopen souvisle mluvit a komunikace s ním byla velmi obtížná. Provedli mu veškeré lékařské testy, včetně tomografie mozku, protože se nikdo neodvážil poukázat na to, co bylo zjevné. Nakonec jeden odvážlivec zvolal "císař je nahý" a biskupovi změřili alkohol v krvi. Měl v krvi 3,44 promile alkoholu.- Abychom skončili pozitivně, vláda uvažuje o tom, že učiní počítačovou hru "Tahle moje válka" povinným "čtením" ve školách. Vzhledem k tomu, že ve hře se hráč stará o skupinu civilistů, kteří se zoufale snaží přežít v obklíčeném městě, jasně inspirovaném situací v Sarajevu, je nutno toto rozhodnutí považovat za odvážný krok. Vláda strany Právo a spravedlnost nechce přijímat uprchlíky a dehumanizuje je. Tvrdí, že by se jim mělo pomáhat tam, kde jsou, jenže takhle hra zřejmě ukáže školákům, že uprchlíci jsou lidé jako kdokoliv jiný a zřejmě mají dobrý důvod, proč přicházejí do našich zemí.