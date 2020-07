Koronavirus: globální počet nákaz je 10,5 milionu, ve 188 zemích světa už zemřelo 511 909 lidí

Průběžné zpravodajství:

2. 7. 2020

Foto: Brazílie





- Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE. 2.7. 2.7. bylo v ČR registrováno 12046 nakažených (nárůst za posledních 24 hodin je 92 nových nákaz) , v nemocnici bylo 130 osob a 349 Číslo R je v v ČR 1.3 ! osob zemřelo. Číslo R vyšší než 1 znamená exponenciální šíření infekce.

- Izraelský parlament dal pravomoc výzvědným službám sledovat mobilní telefony nakažených osob po dobu následujících tří neděl poté, co došlo k nárůstu nových případů.









Předchozí průběžné zpravodajství ZDE

- Čeští covid-idioti se houfně vydávají Jančurovými vlaky do Chorvatska. Sociální distancování nerespektují a cestou se ve vlaku houfně opíjejí. ZDE Jiní čeští covid-idioti hodují na Karlově mostě v Praze a domnívají se, že pandemie skončila.Americké studie varují, že 22 procent nakažených osob má vážný průběh nemoci s dlouhodobými následky. ZDE - Počet mrtvých v Brazílii překročil 60 000. Ve středu odpoledne oznámila brazilská média, že počet registrovaných mrtvých vzrostl o 538 na 60 194. Za poslední měsíc se počet mrtvých v Brazílii zdvojnásobil.- Zdravotníci varují, že mladí neběloši čelí rostoucí hrozbě koronaviru vzhledem k tomu, že v USA šíří nákazu především mladí Američané. Z informací amerických Center pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) vyplývá, že největší množství hospitalizací černochů a lidí z Latinské Ameriky jsou lidé mladší padesáti let.- V Británii reagovala zuřivě lékařská organizace British Medical Association na zjištění, že 85 milionů ochranných prostředků pro zdravotníky a lékaře v britských nemocnicích byly nefunkční, přestože britská vláda lhala, že je jejich užívání bezpečné. K tomu reportáž Channel 4 News ZDE - Globální turistika přije o 3,3 biliony dolarů v důsledku pandemie. Vyplývá to ze studie OSN, zveřejněné ve středu. ZDE - Tento týden každým dnem narostl počet nákaz o 160 000 osob. Globální koronavirová pandemie se zrychluje, varuje Světová zdravotnická organizace. V červnu byla nakažena více než polovina lidí za celou dobu trvání pandemie.- Výzkumníci pracující na vakcíně proti koronaviru v Oxfordu jsou povzbuzeni řádnou imunitní reakcí při testech vakcíny.- Kalifornie uzavřela bary, restaurace, kina a další podniky. Karanténa bude trvat tři týdny a její zavedení je důsledkem exploze infekcí.- Piloti letecké společnosti Ryanair souhlasili, že přijmou dvacetiprocentní snížení svých platů, aby nebylo nutno je propouštět.- Brazílie na třicet dní zakázala vstup do země cizincům.- Na Západní břeh Jordánu bylo uvaleno uzamčení země na pět dní v důsledku nárůstu nákaz po předchozím uvolnění karantény.