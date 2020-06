Pštrosí politika: Donald Trump je kvůli volbám připraven zabít statisíce Američanů

18. 6. 2020

Donald Trump a Mike Pence tento týden šířili velkou lež, že jediným důvodem, proč se počet osob infikovaných koronavirem v USA prudce zvyšuje, je zvýšené testování. Prezident Trump je zahanben, protože situace ve Spojených státech je špatná – a je to z velké části jeho chyba.







A jeho chyba bude o to větší, jestliže se po celé zemi uskuteční velká shromáždění na jeho podporu, což se v brzké době plánuje. Opakuji, žádný jiný světový vůdce se tak nezodpovědně nechová. Možná tak brazilský prezident Jair Bolsonaro, ale to je tak vše. A to je hodně nízká laťka, píše Juan Cole.