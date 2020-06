Žídé mají dvakrát tak větší pravděpodobnost, že zemřou na COVID-19, než křesťané

Průběžné zpravodajství:

20. 6. 2020

- Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE. 20 20 .6. bylo v ČR registrováno 10 406 nakažených (nárůst za posledních 24 hodin je 126 nákaz) nakažených, v nemocnici bylo 136 osob a 335 je 1 ZDE. osob zemřelo. Hodnota R v ČR 10 406

- Itálie zjistila ze vzorků odpadních vod, že koronavirus byl přítomen v městech Milán a Turín už v prosinci 2019. Koronavirus byl přítomen v kanalizaci i v Bologni už 29. ledna 2020.









- Britský Státní statistický úřad zjistil, že židovští muži umírají na koronavirus dvakrát tak častěji než křesťanští muži. Židovky jsou také koronavirem více ohroženy než křesťanky. Židovští muži měli úmrtnost 187.9 úmrtí na 100 000 obyvatel, křesťanští muži 92.6 úmrtí na 100 000 obyvatel. Židovky měly 94.3 úmrtí na 100 000 obyvatel, křesťanky 54.6 úmrtí na 100 000 obyvatel. Ze statistiky také vyplývá, že lidé s náboženskou vírou jakéhokoliv druhu umírají na koronavirus častěji než ateisté. Muži ateisté měli úmrtnost 80.7 na 100 000 obyvatel, ateistky 47.9 na 100 000 obyvatel. Statistikové nevědí, proč tomu tak je. - Nejvyšší úmrtnost byla u černošských mužů, 255.7 úmrtí na 100 000 obyvatel (u bělošských mužů jen 87 na 100 000 obyvatel). Černošky měly úmrtnost 119.8 na 100 000 obyvatel a bělošky 52 na 100 000 obyvatel. Statistiky jsou z Anglie a z Walesu od března do května. ZDE ZDE Lidé z jižní Asie umírali na koronavirus v britských nemocnicích o 20 procent častěji než běloši. ZDE - V pátek varovala Světová zdravotnická organizace, že začíná vážné nebezpečí, protože lidé už mají dost karantény, jenže nemoc akceleruje. Virus, který nyní usmrtil více než 454 000 lidí a nakazil celosvětově více nežč 8,4 milionů lidí, se lavinovitě šíří v Severní i v Jižní Americe a v částech Asie. Karantény sice způsobily podstatné ekonomické škody, jenže WHO varuje, že pandemie nadále zůstává pro lidstvo vážnou hrozbou.- Brazílie zaznamenala více než milion nákaz. Přesně 1 032 913 nákaz a je co do počtu nákaz na druhém místě po USA. V pátek v Brazílii zemřelo 1206 lidí, celkem je v Brazílii registrováno 48 954 úmrtí.- Podobně jako v celé řadě zemí světa, i v Anglii a ve Walesu na několika místech vznikla ohniska nákazy v provozech zpracovávajících maso.