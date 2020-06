Kolibříci vidí barvy, jaké si lidé mohou pouze představovat

17. 6. 2020

Zatímco lidé mají v oku tři typy buněk citlivých na světlo (čípků), které dokáží zachytit červenou, zelenou a modrou barvu, ptáci mají čtvrtý čípek, který dokáže detekovat i ultrafialové záření. Výzkumný tým vycvičil divoké kolibříky tak, aby prováděli sérii experimentů, při nichž bylo odhaleno, že vidí kombinace barev jako směs ultrafialové a zelené nebo ultrafialové a červené.

Aby nalezli potravu, vyhledali partnera, unikli predátorům a vyznali se v členitém terénu, ptáci spoléhají na výtečné barevné vidění.

"Lidé jsou ve srovnání s ptáky a mnoha jinými zvířaty barvoslepí," uvedla Mary Caswellová Stoddardová, asistentka katedry ekologie a evoluční biologie Princeton University. Nejen že čtvrtý čípek v oku ptákům umožňuje rozšířit spektrum viditelných barev do ultrafialové oblasti, ale potenciálně jim dovoluje vnímat kombinaci barev jako směs ultrafialové a zelené nebo ultrafialové a červené.

Aby prozkoumali vnímání barev ptáky, Stoddardová a kolegové zřídili nový systém výzkumu barevného vidění ptáků. V podmínkách Rocky Mountain Biological Laboratory (RMBL) ve městě Gothic (stát Colorado) tým cvičil kolibříky šestibarvé (Selasphorus platycercus) tak, aby se mohli účastnit experimentů.

"Nejdetailnější perceptuální experimenty na ptácích jsou prováděny v laboratoři, ale riskujeme, že ztratíme širší obraz toho, jak ptáci opravdu používají barevné vidění v každodenním životě," řekla Stoddardová. "Kolibříci jsou perfektní pro studium barevného vidění v divočině. Tito cukroví horlivci vyvinuli reakce na barvy květů, které jim slibují nektarovou odměnu, takže se dokážou učit barevným kombinacím rapidně a s nepatrným výcvikem."

Tým Stoddardové se zvlášť zajímal o "nespektrální" barevné kombinace, které zahrnují části široce vzdálených oblastí spektra, na rozdíl od směsi sousedících barev jako šedozelená nebo žlutá. Pro lidi je nejjasnějším příkladem nespektrální barvy nachová. Technicky vzato se nachová nevyskytuje v duhovém spektru, ale vzniká stimulací čípů vnímajících modré a rudé světlo bez přítomnosti zelené složky.

Zatímco lidé dokážou vnímat jen jedinou nespektrální barvu, ptáci mohou teoreticky vnímat celkem pět: Nachovou, ultrafialověčervenou, ultrafialovězelenou, ultrafialověžlutou a ultrafialověnachovou.

Stoddardová s kolegy navrhla sérii experimentů, při nichž testovali, zda kolibříci dokážou vidět zmíněné nespektrální barvy. Studie vyšla 15. června v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

