Skupiny na Facebooku likvidují Ameriku

19. 6. 2020





Jsou zkonstruovány pro vytváření uzavřených komunit - a proto jsou nebezpečné, píše americký server Wired.



Informační pandemie kolem COVIDU-19 odhalila, jak nesmírně zranitelné jsou Spojené státy vůči dezinformacím. Za méně než pět měsíců se v Americe mají konat prezidentské volby a Američané po tisících dychtivě přijímají konspirační teorie o tom, že vakcíny obsahují mikročipy, a vážně uvažují o uzdravujících schopnostech vysoušečů na vlasy.



Facebook šíří obrovské množství falešných informací členům uzavřených skupin, kteří se vzájemně podporují a tyto informace hltají.



Za posledních několik let šíří Facebook daleko více materiálu od "přátel a od rodiny" než od seriozních médií. Po prezidentských volbách r. 2016 se Facebook odklonil od politiky směrem k soukromým zájmům uživatelů. V důsledku toho začaly vznikat uzavřené facebookové skupiny, které vytvářejí komunity kolem sdílených zájmů.Jenže, jak ukazuje výzkum serveru, právě tyto rysy - uzavřenost a komunita - jsou často zneužívány kriminálníky, domácími i zahraničními, kteří šíří falešné informace a konspirační teorie. Dynamika v těchto uzavřených skupinách je často stejná jako v aplikacích, jejichž prostřednictvím si lidé přeposílají zprávy.Lidé sdílejí, šíří a dostávají informace přímo od svých nejbližších kontaktů, které typicky považují za spolehlivé zdroje. Skupiny ulehčují těm, kteří chtějí vytvářet politické konflikty, jako to dělat tím, že poskytují seznam potenciálních cílů, organizovaných podle témat a dokonce i podle místa. Kriminálníci si pak mohou lehce utvořit falešné profily, které jsou přizpůsobeny zájmům publika, které chtějí infiltrovat. To jim také umožňuje šířit v uzavřených skupinách vlastní materiál a často ho používat k jiným účelům na jiných platformách.To bylo zjevné už v roce 2018, kdy stoupenci Shivy Ayyaduraie, nezávislého kandidáta do amerického Senátu, zneužili facebookových skupin pro šíření "lidové" podpory pro něho na internetu. Ayadurai je jedním z nejnebezpečnějších vektorů v oblasti informací o zdraví a lékařství. Miliony lidí čtou jeho výroky, jimiž Ayyaduraie bojuje proti očkování, tvrdí, že americký epidemiolog Anthony Fauci je součástí "hlubokého státu" a dává svým stoupencům instrukce, aby si do úst strkali zapnutý fén na vlasy a horkým vzduchem tak "usmrcovali" koronavirus.Facebookové skupiny bývaly zneužívány pro šíření politických dezinformací. V nich se šířila konspirační teorie, že Obamova vláda protizákonně špehuje lidi z Trumpovy kampaně. Memy spojené s touto teorií a odkazy na okrajové ultrapravicové servery byly za posledních několik měsíců sdíleny na Facebooku mnohamilionkrát. Uživatelé, kteří koordinují svou činnost po sítích mnoha skupin a stránek jednotlivých uživatelů tyto lživé narativy posilují.Nejméně devět koordinovaných stránek a dvě skupiny - s více než 3 miliony likeů a 71 000 členy - posílají uživatele na pět "zpravodajských" severů, které šíří ultrapravicové konspirační teorie. V květnu těchto pět serverů zveřejnilo více než 50 článků šířících výše zmíněnou konspirační teorii, že Obamova vláda špehovala Trumpovy stoupence. Dezinformace se dále šíří.Nedávná investigacezjistila, že Facebook ví o skupinách polarizujících společenské konflikty už od roku 2016. Přesto však facebookové skupiny dále fungují jako vektor pro lži.Právě teď, například, pokud vstoupíte do skupiny Alternative Health Science News (Alternativní zpravodajství ze zdravotnické vědy), Facebook by vám pak podle vašich zájmů doporučil skupinu Sheep No More (Už nejsem ovce) a skupinu Q-Anon Patriots (Anonymní vlastenci), forum pro lidi, kteří věří šílené konspirační teorii QAnon. Ta trdí, že George Floyd a policie byli "krizoví hercí", kteří Floydovu smrt jen předstírali a odehráli podle předem napsaného scénáře.Facebook by měl radikálně zvýšit transparentnost ohledně vlastnictví, správy a členství takovýchto skupin. Facebook musí také daleko pečlivěji kontrolovat, jak jsou skupiny a stránky kategorizovány. Velká část stránek obsahujících konfliktní či lživé informace je charakterizována jen jako osobní blog, což je zavádějící. Popisy by měly být daleko konkrétnější, zejména u skupin s desetitisíci sledovatelů. Facebook by měl také dát najevo, kdy více skupin a stránek spravuje tentýž účet. Takovým způsobem by uživatel Facebooku byl schopen poznat soustředěné úsilí zaplavit Facebook určitým materiálem.Jak zjistil, skupiny, jejichž členství navrhují uživatelům algoritmy, a návrhy "Příbuzných stránek" vedou uživatele dál na území konspiračních teorií. To by mělo úplně zmizet. Kdyby si uživatelé museli své skupiny vyhledávat sami, asi by uvažovali trochu víc, do jakých skupin vstupují. A dále, skupiny s opravdu velkým počtem uživatelům by neměly mít právo na soukromí. Skupiny s více než 5000 členy by se měly automaticky stávat veřejnými, aby je mohl sledovat kdokoliv, i výzkumníci a novináři.Kompletní článek v angličtině ZDE