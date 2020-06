Je Donald Trump jedinečným kandidátem pro příští prezidentské volby v USA?

17. 6. 2020 / Miloš Dokulil

(Vyzařuje současný záviděníhodný vzor chování pro vůdčího státníka v USA?)





Mimochodem: takto se předběžně dotýkáme také doprovodně kontroverzní otázky, komu kdy a kam případně jednou umístit sochu či nazvat po něm (či po ní) ulici nebo náměstí (anebo taky třeba univerzitu). Aniž si nutně musíme hned uvědomovat, že žádná hodnotící měřítka nebývají nutně věčná, ale vesměs jen orientačně provizorní, a pro různé hodnotící subjekty dokonce protikladná. Jen jako příklad: Gaius Iulius Caesar byl po galské válce zcela jinak hodnocen vítěznými Římany, a úplně naopak poraženými Galy, že? Jako kdyby taky „pravda“ v nadhozeném typu příkladů či „kategorií“ měla vždycky dvě protikladné a neodlučitelně doprovodné stránky (aspoň pro rozmanitá vytčená dění mezi lidmi). I když, statisticky vzato, ne vždy to bývá 50 na 50, ani v případě vyhodnocování homogenních souborů. Jenže ono to pak taky může třeba být blízko poměru 52 ku 48, anebo 48 ku 52, abychom byli naprosto nestranní (a jako to nedávno třeba bylo ve Velké Británii k otázce „Brexitu“); a uvažujte, kdo z hlasujících byl blíže k „pravdě“, když k následným opatřením se pak veze celých 100 %?