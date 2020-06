Babiš - dobré značky se zbavíš!

22. 6. 2020 / Karel Dolejší

Spor se ovšem nevede o to, zda Babiš je s Agrofertem propojen, nebo není ZDE. Tzv. lex Babiš, který formálně premiér splňuje, nepostačuje k vyřešení jeho střetu zájmů, jak konstatoval audit vedený EK. To, spolu se zjevně nepřátelským Babišovým postojem k návrhu postkovidového evropského rozpočtu, vedlo europoslance k požadavku, aby byl Babiš vyloučen z rozpočtových jednání ZDE.

Logicky: Když někdo krade evropské peníze do vlastní kapsy (o níž průhledně tvrdí, že mu nepatří), neměl by mít možnost rozhodovat o tom, kolik si nakrade. Naopak, neměl by dostat nic.

Což stručně řečeno také znamená, že jelikož třetině českých voličů vůbec nezáleží na tom, aby v jejich zemi existovala standardní evropská politická kultura, a příslušné české úřady nedokážou nebo nemají odvahu postavit se k Babišovu střetu zájmů čelem, může být ČR vyloučena z jednání o evropském rozpočtu. A nejen protentokrát.

Za Babiše se v Evropském parlamentu kromě českých komunistů a Okamurovy SPD postavili ještě zástupci vládních stran z Maďarska a Polska. Maďaři jsou jasní - Orbán cíleně vytváří Babišovi podmínky k podnikání ve své zemi, aby si zajistil alespoň nějakého spojence ve sporu s EU. S Poláky je to ovšem složitější, protože při všem kritickém, co o nich lze říci, sami nemají ve zvyku bezhlavě útočit na Brusel, který vnímají jako klíčovou záruku své samostatnosti a vítaný zdroj finančních příspěvků do veřejných rozpočtů. Ani je nenapadne uchylovat se k nihilistické kritice evropských institucí v Babišově stylu.

Evropské komisi a parlamentu není co závidět. Pokud by Babiše "neřešily", východňárská degenerace demokracií v dalších členských zemích by dříve či později mohla přinést konec evropského projektu. Takže jim nezbývá, než udělat z Babiše odstrašující příklad toho, co je jinde naprosto nemyslitelné. Protože však třetina českých voličů bohužel naprosto nevnímá, v čem je problém Babišova rozkrádání evropských i českých dotací nebo kontroly mediálního impéria osobou v pozici premiéra, Babišův soukromý problém se tak v důsledku stává problémem celé ČR, kterou si premiér ve sporu s Bruselem vzal jako rukojmí.

Jenže ve skutečnosti vůbec nejde jen o problém omezující se na nějaký formální byrokratický spor Babiše s Bruselem. Kdykoliv vylíčíte Babišovo politické "podnikání" někomu zvyklému žít ve fungující demokracii, jen kroutí hlavou - a nezřídka odmítá věřit, že něco takového je vůbec možné. Protože takhle bezskrupulózně si zatím netroufl rozkrádat veřejné rozpočty ani Donald Trump, o němž lze jistě říci leccos - jen ne to, že by nějak oplýval zábranami.

Česká demokracie fatálně selhala, pokud třetina voličů zjevně nechápe, co má s Babišem za vážný problém. Z politické nevzdělanosti voličů ovšem jen zčásti můžeme vinit porevoluční ministerstva školství, protože voličská základna agrofertího impéria se rekrutuje především z nejstarších a nejméně vzdělaných obyvatel menších měst a venkova ZDE. Jinak řečeno, jedná se o voliče, jejichž názory a osobnosti vytvaroval starý režim, který se také postaral o jejich "osvětu" způsobem, který právě jemu vyhovoval. Zlodějina a autoritářské tendence jim přijdou "přirozené".

Jednoho krásného dne tedy bude muset někdo z opozice oslovit i obdivovatele "velkého šéfa" Bureše - a vysvětlit jim na té úrovni komunikace, na níž vůbec dokážou o věci uvažovat, že skutečně nejde o nějaký kapric několika bruselských úředníků, ale o fatální problém pro celou republiku. Bez ohledu na to, zda ho Evropská komise a Evropský parlament zrovna řeší, nebo neřeší. Protože na nich ten zádrhel skutečně nestojí. V pozadí stojí kulturní nekompatibilita babišismu se západními demokraciemi. Neslučitelnost, která ničí fatálně obraz Česka mezi lidmi zvyklými žít v alespoň poněkud normálnějších poměrech.

